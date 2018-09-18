Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de bir insanlık dramı yaşanmaması için büyük çaba sarf etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleri sonucu İran İdlib operasyonuna katılmayacağını açıklarken, Rusya ile ise Suriye'nin kuzeyinde silahsız bölge oluşturulması konusunda anlaşıldı.



'ÜMMETİN MUHAFIZI BU ADAM İÇİN GECE KALKIN VE DUA EDİN'



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uğraşları üzerine sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, 'Abbasi halifesi Selçuklu sultanı Atam Tuğrul Bey'e RÜKNÜDDİN Dinin direği, ünvanını vermişti. Şimdi olsaydı 3,5 milyon İdlibliyi kurtaran Erdoğan'a RÜKNÜL ÜMME(ümmetin Direği)ünvanını verirdi. Şimdi ümmetin muhafızı bu adam için gece kalkın ve dua edin.' dedi.