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'Ümmetin muhafızı bu adam için gece kalkın ve dua edin'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabaları sonucu İdlib konusunda Rusya ve İran'la anlaşmaya varıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabalarını üzerine Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Twitter hesabından paylaşım yaparak 'Ümmetin muhafızı bu adam için gece kalkın ve dua edin' dedi.

18 Eylül 2018 Salı 10:45
'Ümmetin muhafızı bu adam için gece kalkın ve dua edin'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de bir insanlık dramı yaşanmaması için büyük çaba sarf etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleri sonucu İran İdlib operasyonuna katılmayacağını açıklarken, Rusya ile ise Suriye'nin kuzeyinde silahsız bölge oluşturulması konusunda anlaşıldı.

'ÜMMETİN MUHAFIZI BU ADAM İÇİN GECE KALKIN VE DUA EDİN'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uğraşları üzerine sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, 'Abbasi halifesi Selçuklu sultanı Atam Tuğrul Bey'e RÜKNÜDDİN Dinin direği, ünvanını vermişti. Şimdi olsaydı 3,5 milyon İdlibliyi kurtaran Erdoğan'a RÜKNÜL ÜMME(ümmetin Direği)ünvanını verirdi. Şimdi ümmetin muhafızı bu adam için gece kalkın ve dua edin.' dedi.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 10:45
  1. Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • zeze33 dk önce
    Tevazu göstermiş ..
  • salih4242 desalih4242 de46 dk önce
    halagerızakalı insanlar var neyapıyor dıyekonuşanlar varbu insan olmasaydı çok kan akardıallahım reısesenden ısterız senden dılerızkı yardım et sen koru bu muslümanların savunuçusudur bızler koruyamayız böyle insanı böyle kulunu sen korursun allahımsana emanet ettık bız allahım
  • vatansevervatansever51 dk önce
    Ebubekir hoca doğru söylemiş
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