Ümmetin bayram duası: Mescid-i Aksa

Zekeriya Say İstanbul

İslam âlemi, Ramazan Bayramı’nı buruk bir sevinçle karşıladı. Ümmet coğrafyasının büyük bir bölümü, iç karışıklıklar ve savaşların gölgesinde bayram havasını teneffüs etti. Camilere akın eden 2 milyara yakın Müslüman, ebedi kurtuluşa ermek için ellerini semaya açtı. Yüce Allah’tan Müslümanların ilk Kıblesi Mescid-i Aksa’nın tekrar Müslüman beldesi olmasını dileyen müminler, başta İsrail olmak üzere eli kanlı katillere de lanet yağdırdı.



Türkiye’deki koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan ‘tam kapanma’ nedeniyle Ramazanı evlerinde geçiren Müslümanlar, en yakın camileri doldurarak bayram namazını eda etti. İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Kayseri ve Konya başta olmak üzere 81 ilin tamamında camilere akın eden müminler, yanlarında seccadelerini getirerek, namazlarını sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak kıldı.



Ramazan ayı boyunca nefislerini ve benliklerini Allah rızası için kısıtlayan Müminler, hutbe sonrası ellerini semaya açarak dünyanın çeşitli bölgelerinde sıkıntı yaşayan, gözyaşı döken ve Ramazan Bayramı coşkusunu yaşayamayan Müslümanlar ve tüm İslam alemi için dualar etti.

87 yıl sonta Ayasofya'da coşku

Siyonistlerin vahşeti ve pandemi gölgesinde kılınan Ramazan Bayramı, bu yıl ilklere de tanıklık etti. İstanbul’un fethinin simgesi olan Ayasofya Camii’nde 87 yıl sonra yeniden Ramazan Bayramı coşkusu yaşandı. 24 Temmuz 2020 tarihinde yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'nde ilk Ramazan Bayramı namazı sosyal mesafe ve maske kuralına uyularak kılınırken, namazı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Ramazan Bayramı hutbesine 'kılıç'la çıkan Erbaş, Osmanlı’da devlette hükümranlığın alameti görülen ‘Kılıç Geleneği’ni yaşattı. Yıllar sonra Ayasofya Camii'nde Ramazan Bayramı namazını kılmak isteyenlerin akın etmesi sonucunda hem caminin içi hem de çevresi tamamen dolarken, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop da binlerce vatandaşla birlikte Ramazan Bayramı namazını Ayasofya Camii'nde kıldı.

İsrail’e verilecek ders için liderleri yanımızda görmek istiyoruz

Ramazan Bayramı namazını Marmaris’teki Millet Camii’nde eda eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyadaki tüm Müslümanların ve Türk vatandaşlarının Ramazan Bayramı’nı kutladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Ramazan Bayramımız mübarek olsun. Sizlerin ve ailenizin bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Rabb’imden hepimizi bundan sonraki bayramlara sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Erdoğan daha sonra eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Irak Başbakanı Musatfa elY-Kazimi ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu Muhammed’den İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına karşı seslerini yükseltmeleri çağrısı yaptı. Daha sonra Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov’un bayramını kutlayan Erdoğan Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere saldıran İsrail’e gereken dersin verilmesi amacıyla uluslararası alandaki girişimlerinde Kırgızistan’ı da yanlarında görmek istediklerini ifade etti.

Gani ile karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunan Erdoğan, İsrail’in Filistin’e yönelik vahşi saldırıları karşısında uluslararası camianın sessiz kalmaması için ilgili tüm platformlarda sürdürdükleri çalışmalarda birlikte hareket etmenin önemine değindi ve Türkiye olarak her zaman olduğu bundan sonra Afganistan’ın yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

İsrail zulmü bayramı zehir etti

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 87 yıl sonra kılınanilk kez Ramazan Bayramı namazına katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Buradaki ilk bayram namazı da Ramazan Bayramı namazı olarak Ekim 1453'te kılınmış. 568 yıl sonra burada tekrar Ramazan Bayramı namazını eda ettik. Aziz milletimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum" dedi. Dünyanın birçok yerinde Müslümanların sıkıntı, baskı zulüm altında yaşadığını ve bayrama böyle girdiğini, bayramın tüm mazlumların ve Müslümanların kurtulmasına, felaha erişmesine vesile olmasını dileyen Şentop, Mescid-i Aksa’daki İsrail zulmünün 2 milyar Müslümanı rencide ettiğini belirterek Siyonistlerin bayramı zehir ettiğini söyledi.

Beştepe’deki Millet Camii’nde bayram namazını kılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da tüm Müslümanların bayramını kutlayarak, İsrail’in Filistinlilere karşı uyguladığı zulmün ancak İslam ülkelerinin net duruşu sayesinde mümkün olabileceğine dikkati çekti.

Aksa özgür olana kadar her bayram hüzünle geçecek

Ali Erbaş’la telefonda görüşen Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, İsrail’in saldırılarına karşı desteğinden dolayı Türkiye’ye teşekkür etti.

Ayasofya’da 87 yıl sonra eda edilen ilk Ramazan Bayramı namazını kıldıran Ali Erbaş hutbede yaptığı konuşmada “Bugün acı, hüzün ve gözyaşının kuşattığı dünyamızda bayramlarımız da mahzundur. Doğu Türkistan’dan Yemen’e, Arakan’dan Suriye’ye İslam coğrafyasının mazlum beldelerinden yükselen feryatlar kalbimizi derinden yaralamaktadır. Bilhassa Ramazan günlerinde bile İsrail’in, mukaddes belde Kudüs’ü ve ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’yı işgali tüm müminleri büyük bir hüzne ve acıya gark etmektedir. Dinlerin, dillerin, kültürlerin, medeniyetlerin sembol şehri talan edilmekte, masum Filistinli kardeşlerimiz katliamlara maruz kalmaktadır. Ancak Müslüman devletler birlik sağlarsa bu zulüm son bulacak. Dolayısıyla Filistin ve Mescid-i Aksa tamamen özgür oluncaya kadar her bayram hüzünle geçecektir” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da Ramazan Bayramı namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı.

Terör devleti İsrail’in geçtiğimiz hafta başlattığı vahşet ve işgal girişimine maruz kalan Gazze, bayramı buruk karşılayan ümmet toprakları arasında. Özellikle Kudüs’ün Siyonistlere peşkeş çekilme çabaları sonrası başlayan ve İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi ile tırmanan saldırılarda 17'si çocuk, 6'sı kadın olmak üzere 83 Filistinli şehit olurken, yaralı sayısı 500’ü aştı. Ramazan Bayramı’nı Siyonist işgal gölgesinde karşılayan yüz binlerce Filistinli, Mescid-i Aksa’nın avlusunu hınca hınç doldurarak bayram namazını omuz omuza kıldı.

Şuşa'da 29 yıl sonra ilk bayram sevinci

Ermenistan’ın işgalinden kurtarılan Karabağ’da da ilk bayram heyecanı yaşandı. 29 yıl sonra kılınan ilk bayram namazı Şuşa’da bulunan tarihi Yukarı Gövher Ağa Camii’nde eda edildi. Koronavirüs salgını nedeniyle yalnızca din adamlarının kıldığı ilk bayram namazı Azerbaycan’ın ulusal televizyonlarınca canlı yayınlandı. Azerbaycan ordusu, Şuşa’yı 8 Kasım 2020’de Ermeni işgalinden kurtarmıştı.

KKTC’de Sinan Camii heyecanı

Dünya’nın birçok ülkesinde Müslümanlar, Ramazan Bayramı’nı koronavirüs tedbirlerine uyarak kutladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) vatandaşlar Ramazan Bayramı namazını camilerde kılarken, namaz sonrası salgın tedbirleri kapsamında sarılarak ve temas ederek bayramlaşmadı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Türkiye’nin Gazimağusa Başkonsolosu İlyas Çetin ise namazını yıllar sonra ibadete açılan Sinan Camii’nde kıldı.

Gurbetçiler Avrupa'da camilere akın etti

Türk ve Müslüman nüfusun yoğun olarak yaşadığı Avrupa’da, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı camilerde bayram coşkusu yaşandı. Almanya’da yeni tip Koronavirüs önlemleri alınarak bayram namazı eda edildi. DİTİB Genel Merkezindeki Köln Merkez Camii’nde yoğun ilgiden dolayı bayram namazı üç kez kılındı. İtalya’da Müslümanlar, bayram namazı için bir araya gelirken bazı kent ve bölgelerde kalabalık oluşmaması için katılım, mesafeli şekilde 1000 kişiyle sınırlandırıldı. Avusturya’nın başkenti Viyana’da yaşayan Müslümanlar, bayram namazı için sabahın ilk saatlerinden itibaren Avusturya Türk Kültür Sosyal Yardımlaşma Derneği (ATİB) Merkez Camii’ni doldurdu. Danimarka’da bayram namazında, cemaat camilere sığmazken, İsveç’in başkenti Stockholm’un Bredeng Camii’nde Ramazan Bayramı namazı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak kılındı. Gurbetçiler, kılınan namazlarda Filistin olmak üzere İslam coğrafyasında yaşanan sorunların giderilmesi, kan ve gözyaşının bir an evvel dinmesi için dua etti.

Balkan ülkelerinde camiler doldu taştı

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camii’nde bayram namazını Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Husein Kavazovic’in kıldırdı. Karadağ’ın başkenti Podgorica’daki Osmanagic Camii’nde toplanan Müslümanlar da bayram namazını eda ederek, cami çıkışında bayramlaştı. Sırbistan’ın başkenti Belgrad’daki tek cami olan Bayraklı Camii’nde ise Müslümanlar bayram namazını sınırlı katılımla kılabildi. Hırvatistan’ın başkenti Zagreb ile aynı adı taşıyan camii de yine bayram namazını kılmak isteyen Müslümanlarla doldu. Kuzey Makedonya’da ise Ramazan Bayramı kapsamında Türkçe, Arnavutça ve Boşnakça ilahiler okundu. Arnavutluk’ta da bayram namazı başkent Tiran’daki İskender Bey Meydanı’nda kılınırken, geçen yıl Kovid-19 nedeniyle bayram namazının kılınmadığı Kosova’da, Müslümanlar Ramazan Bayramı’nı Priştine’deki Fatih Sultan Mehmet Camii’nde eda etti.

Rusya'da çevrimiçi bayram namazı

Rusya’nın başkentteki Moskova Merkez Camii’nde ise salgın tedbirleri çerçevesinde sadece din görevlilerinden oluşan cemaat, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak bayram namazını eda etti. Ramazan Bayramı namazı ve hutbe çevrim içi olarak internet üzerinden canlı, daha sonra da devlet televizyonu Rossiya-1 kanalından banttan yayımlandı. Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak camilerde kılınan bayram namazı sonrasında, önceki gün Kazan’da bir okulda silahlı saldırıda ölen 7’si çocuk 9 kişi için dualar okundu.

Dünyada bayram coşkusu

Belarus’ta, Müslümanlar Ramazan Bayramı namazını camilerde kılarken, Minsk Camii’nde namaz sonrasında cemaate yemek dağıtıldı. Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te yaşayan Müslümanlar ise Ramazan Bayramı namazını çift mihraplı Tiflis Cuma Camii’nde kıldı. Kırgızistan, Özbekistan ve diğer Türki Cumhuriyetlerde de Ramazan Bayramı namazını kılmak isteyen kardeşlerimiz camilerin avlusunu doldurdu. İran’ın başkenti Tahran’ın güneyindeki Şah Abdulazim Türbesi’nde kılınan bayram namazında İsrail’in saldırılarına uğrayan Filistinliler için dua edildi. Batı Afrika’nın en kalabalık Müslüman nüfusa sahip ülkesi Nijerya’da, bayram namazı kılındı.