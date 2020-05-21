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Umman'da 797 mahkuma bayram affı

Yeniakit Publisher
2020-05-21 12:10:26 -
Umman'da 797 mahkuma bayram affı

MUSKAT (AA) - Umman Sultanı Heysem bin Tarık, aralarında yabancıların da olduğu 797 mahkum için Ramazan Bayramı dolayısıyla af kararı çıkardı.

Umman resmi ajansı ONA'da yer alan haberde, Sultan Heysem'in, Ramazan Bayramı münasebetiyle farklı suçlamalardan hüküm giyen bir grup mahkum için af kararı çıkardığı ifade edildi.

Haberde, 301'i yabancı 797 hükümlüyü kapsayan af kararının, bayram öncesinde mahkumların yakınları gözetilerek alındığı aktarıldı.

Söz konusu mahkumların uyruklarına ve hangi davalardan hüküm giydiklerine ilişkin bilgi verilmedi.

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