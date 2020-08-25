  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Umman ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Aktüel

Umman ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Ürdün'de vaka sayıları yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-08-25 18:24:55 -
Umman ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Umman'da 5, Kuveyt'te 1 kişi hayatını kaybederken, Ürdün'de de vaka sayıları arttı.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 5 kişi daha yaşamını yitirdi ve 143 yeni vaka tespit edildi, 235 kişi sağlığına kavuştu.

Son verilerle, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 642'ye, vaka sayısı da 84 bin 652'ye çıktı. İyileşen hasta sayısı ise 79 bin 147 oldu.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 1 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 613 kişinin enfekte olduğu ve 477 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Böylece toplam can kaybının 519'a, vaka sayısının da 81 bin 573'e çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 73 bin 402'ye ulaştığı ifade edildi.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde 77 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Böylece toplam vaka sayısının 1716'ya yükseldiği ifade edilen açıklamada, ülkede şu ana kadar virüs nedeniyle 14 kişinin yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altını olanlar dikkat! '6 ay sonra...'
Ekonomi

Altını olanlar dikkat! '6 ay sonra...'

Analist Gary Wagner, altın fiyatlarıyla ilgili kritik uyarılarda bulundu. Wagner, fiziksel alıcıların kısa vadeli gürültüyü görmezden gelmel..
Türkiye resti çekti: Gerilim artar
Gündem

Türkiye resti çekti: Gerilim artar

Yunanistan'ın Oruç Reis Gemisi'nin araştırma yaptığı bölgede tatbikat yapacağını açıklamasına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan sert tepk..
ABD'de iç savaş manzaraları... Gerilim had safhada! Silahlanıp polislerin yolunu kesiyorlar
Dünya

ABD'de iç savaş manzaraları... Gerilim had safhada! Silahlanıp polislerin yolunu kesiyorlar

ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Kenosha kentinde polislerin "Jacob Blake" adlı siyahi bir kişiyi vurmasının ardından ortalık karıştı. Tans..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı