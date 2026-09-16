Umman Denizi’nde sıcak temas! Hindistan ve Pakistan savaş gemileri birbirine girdi!

Hindistan ile Pakistan arasında Umman Denizi'nde yaşanan savaş gemisi kazası diplomatik gerilime dönüştü. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde iki ülkeye ait savaş gemileri arasında yaşanan temasla ilgili açıklama yaptı.

PAKİSTAN'DAN HİNDİSTAN'A PROTESTO NOTASI

Pakistan'ın açıklamasına göre Hindistan'ın İslamabad maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı ve olay "şiddetle protesto edildi". Pakistan, Hindistan Donanması'na ait geminin tehlikeli şekilde yaklaşarak agresif manevralar yaptığını ve bunun sonucunda iki savaş gemisinin temas ettiğini savundu.

Olayın, Pakistan Deniz Kuvvetlerinin iki yılda bir düzenlediği SEASPARK-26 tatbikatı sırasında meydana geldiği belirtildi. Pakistan yönetimi, Hindistan'ın eylemini "saldırgan" olarak nitelendirirken Yeni Delhi'ye uluslararası hukuk ve denizde yaşanabilecek olayların önlenmesini amaçlayan ikili anlaşmalara uyma çağrısında bulundu.

HİNDİSTAN DA PAKİSTAN'I SUÇLADI

Hindistan ise olayın sorumluluğunun Pakistan tarafında olduğunu savundu. Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Pakistan Donanması'na ait savaş gemisinin uluslararası sularda rutin gözetleme görevi yapan Hint savaş gemisine yüksek hızla yaklaştığını ve çarpışmaya neden olduğunu açıkladı. Hindistan, Pakistan Donanması'nın tutumunu "kabul edilemez ve profesyonellikten uzak" olarak nitelendirdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

İKİ ÜLKE DE MASLAHATGÜZARLARI ÇAĞIRDI

Olayın ardından önce Hindistan, Pakistan'ın Yeni Delhi maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırarak protestosunu iletti. Pakistan da karşılık vererek Hindistan'ın İslamabad maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı. Böylece savaş gemilerinin çarpışması, iki ülke arasında karşılıklı diplomatik protestoya dönüştü.