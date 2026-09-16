Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’dan Türk futbolunda deprem etkisi yapacak kararlar! "Sezon sonu kesin bırakacağım!"

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kendi geleceği, ara transfer dönemi ve Galatasaray derbisi hakkında Ferudun Niğdelioğlu'na açıklamalarda bulundu.

''BAŞKANLIK GÖREVİNİ BIRAKACAĞIM''

Gaziantep FK maçının Nigdelioğlu'na açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım, görevi bırakacağı tarihi açıklayarak "Sezon sonu kesin bırakacağım. Sezon sonu kesinlikle şampiyon olacağız. Vaat ettiğim gibi Şampiyonlar Ligi'ne soktum takımı. Şampiyonlar Ligi'nde bu takıma ben güveniyorum, inanıyorum. Çok daha iyi puanlar alacak ve Fenerbahçe'ye hem para hem puan kazandıracak." dedi.

"ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA İNANCIMIZ TAM!"

Devre arasına dek alınacak sonuçların ara transfer dönemindeki planlamayı belirleyeceğini söyleyen Aziz Yıldırım, "Ocak ayına kadar minimum puan kaybıyla gidersek ara transfer döneminde gerekli takviyeleri de yaparız. Sezon sonunda şampiyon olacağımıza dair inancımız tam. Takım henüz hazır değil, hazır olacak. Bu takım tutacak." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'I YENECEĞİZ!"

Beşiktaş'ı deplasmanda yenebileceklerini ifade eden Aziz Yıldırım, Galatasaray'ı da mağlup edeceklerini ifade ederek, "Bu takım tutacak. Sahamızda Beşiktaş'a yenilmiş olabiliriz ama deplasmanda Beşiktaş'ı yenebiliriz. 26 Ekim'de sahasında Galatasaray'ı yeneceğiz, bugünden söylüyorum." sözlerini sarf etti.

"BİZ KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİK!"

İsmail Kartal'ın istifa süreci hakkında da konuşan Aziz Yıldırım, "İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin hocasıdır. 'Gidiyorum, ben kalamıyorum.' diyene kadar da bu dakikadan sonra Fenerbahçe'nin hocasıdır, hiç kimse merak etmesin. Ben İsmail Kartal'la devam edeceğimi açıkladığım halde onlarca menajer, onlarca teknik adam kendini sundu. Biz kimseyle görüşmedik, atmasınlar." yorumunda bulundu.