  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Başkanlık konutundaki kayıp görüntüler yeniden gündemde: Hard diskler nerede? Yıl içinde DeepSeek mühendisi yapay zekanın kendi işini devralabileceğini söyledi.. O sözleri şaşırtıyor Putin'den Ruslara çağrı Türkiye'den Lübnan'a insani destek: AFAD 2 bin ton un ulaştırdı! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Hasat öncesi Patatese pestisit denetimi: Gıda güvenliği için son hali araştırılıyor! Netanyahu'nun yeri BM değil Lahey'dir Dehşet anları kamerada: İkiye bölünen otomobilde 2 kişi can verdi! TEKNOFEST heyecanı Diyarbakır’ı sardı! 191 bin takım arasından finale geldiler Ses kısıklığı için tavsiye edilen Muskat sonbaharın yeni favorisi: Muskat cevizi nedir, faydası var mı?
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Putin'den Ruslara çağrı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Putin'den Ruslara çağrı

Dünyanın en güçlü liderleri arasında gösterilen Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus vatandaşlarını milletvekili seçimlerine katılmaya çağırdı.

#1
Foto - Putin'den Ruslara çağrı

Putin, yayımladığı görüntülü mesajında, Rus parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması için yapılacak milletvekili seçimi öncesi halka hitap etti.

#2
Foto - Putin'den Ruslara çağrı

Seçimlerin Ukrayna'da "özel askeri operasyon" döneminde düzenlendiğine dikkati çeken Putin, "Donbas ve Novorossiya sakinleri, Rusya ile birleşmelerinin ardından Duma seçimlerinde ilk kez oy kullanacak." diye konuştu.

#3
Foto - Putin'den Ruslara çağrı

Putin, cephedeki Rus askerlerinden oylama sürecine katılmalarını beklediğini belirterek, şunları kaydetti: "Rusya'nın ne için savaştığını biliyoruz. Kahramanlar ve ülkemizin geleceğinden kendisini sorumlu hissedenler, zaferi yakınlaştırıyor. Seçimlere katılmak da ayrıca bir sorumluluk ve ülkemizin güçlenmesine katkıdır. Hiç kimse bizi bölemeyecek, korkutamayacak, devlet ve siyasi toplumsal sistemimizi zayıflatamayacak."

#4
Foto - Putin'den Ruslara çağrı

Rus vatandaşlarına seçimlere katılma çağrısında bulunan Putin, "Her seçmenin oyu önem taşıyor. Anayasal hakkını mutlaka kullanmanızı ve sorumlu bir karar vermenizi istiyorum. Bu, Rusya'yı zayıflatmak, gelişimini engellemek, egemenliğini almak ve geleceğini belirleme hakkını elinden almak isteyenlere cevabımız olacak." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aliyev, Avrupa'ya adeta racon kesti
Dünya

Aliyev, Avrupa'ya adeta racon kesti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa'ya adeta racon kesti. "Avrupa Parlamentosu, rüşvetçilerin yuvasıdır" diyen Aliyev "Türk dünyas..
Nihat Genç 8 yıl önce söylemişti: Gün gelecek 'Kurtlar Vadisi'ni yapanlar ihanetten yargılanacak!
Gündem

Nihat Genç 8 yıl önce söylemişti: Gün gelecek 'Kurtlar Vadisi'ni yapanlar ihanetten yargılanacak!

MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu 2011’de cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden açılan soruşturmada "Kurtlar Vadisi" dizisinin senaristlerinin tanı..
Hakan Fidan bölge ülkelerini uyardı: ‘Ya birlikte çalışacağız ya da…’
Gündem

Hakan Fidan bölge ülkelerini uyardı: ‘Ya birlikte çalışacağız ya da…’

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam ziyareti sırasında Türk gazetecilere bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi. İsrail’in istikrarsızlaştırıcı r..
Siyasi partiler arasındaki tabela kavgası yargıya taşındı! Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi
Gündem

Siyasi partiler arasındaki tabela kavgası yargıya taşındı! Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi

Yenilik Partisi’nin "isim benzerliği" şikayeti üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tanınan sürenin dolmasıyla birlikte siyas..
Rusya'yı sarsan Türkiye gelişmesi! Bunu hiç beklemiyorlardı: Tam anlamıyla çakıldı
Ekonomi

Rusya'yı sarsan Türkiye gelişmesi! Bunu hiç beklemiyorlardı: Tam anlamıyla çakıldı

Karadeniz'de yaşanan son gelişmelerin ardından Rusya'nın Türkiye'ye olan kritik ürün tedariki yedi ayda yüzde 30 azaldı. Gelişme Moskova'da ..
İran’dan son dakika açıklaması: Yüzlerce ABD üssü, onlarca ABD uçağı yok edildi!
Dünya

İran’dan son dakika açıklaması: Yüzlerce ABD üssü, onlarca ABD uçağı yok edildi!

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin askeri kayıplarına ilişkin açıklama yaptı. Arakçi "İddia: İran savunmasızdır. Gerçek: Yüzlerce A..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23