Putin'den Ruslara çağrı

Putin, cephedeki Rus askerlerinden oylama sürecine katılmalarını beklediğini belirterek, şunları kaydetti: "Rusya'nın ne için savaştığını biliyoruz. Kahramanlar ve ülkemizin geleceğinden kendisini sorumlu hissedenler, zaferi yakınlaştırıyor. Seçimlere katılmak da ayrıca bir sorumluluk ve ülkemizin güçlenmesine katkıdır. Hiç kimse bizi bölemeyecek, korkutamayacak, devlet ve siyasi toplumsal sistemimizi zayıflatamayacak."