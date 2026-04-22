Umman Denizi'nde ateş hattı: Konteyner gemisine botlarla saldırı!

Kuzeydoğu Umman açıklarında meydana gelen olayda, konteyner gemisinin kaptanı hızla yaklaşan bir askeri botun tacizine uğradıklarını rapor etti. Botun yaklaşmasının hemen ardından başlayan yaylım ateşi, geminin navigasyon ve yönetim merkezi olan köprü üstünde ciddi tahribata yol açtı. Mürettebatın güvenlik amacıyla sığınaklara geçtiği, gemideki hasarın boyutlarının ise limana ulaşıldığında netleşeceği öğrenildi.

ABD-İran gerilimi denizlere taştı

Bu saldırı, ABD ve İran arasında bölgede devam eden "deniz savaşı" ve "abluka" geriliminin hemen ardından geldi.

Geçtiğimiz günlerde ABD , İran bayraklı "Touska" adlı konteyner gemisini ateş açarak ele geçirdiğini duyurmuştu.

İran tarafı ise buna misilleme olarak Hürmüz Boğazı ve çevresinde ABD müttefiki gemilere ve savaş gemilerine yönelik saldırıların artacağı uyarısında bulunmuştu.

Barış umutlarına "ateş" düştü

ABD Başkanı Donald Trump’ın dün ilan ettiği 2 haftalık ateşkes uzatma kararına rağmen gerçekleşen bu saldırı, bölgedeki diplomatik çabaları da gölgede bıraktı. Tahran yönetimi ablukayı "bombardımandan farksız" olarak niteleyip saldırı hazırlığı mesajları verirken, Umman Denizi'ndeki bu son olay bölgedeki ticari gemiler için güvenlik riskinin en üst seviyeye çıktığını bir kez daha kanıtladı.

Deniz trafiğinde panik

Saldırının ardından bölgedeki nakliye şirketleri rotalarını güvenli bölgelere kaydırmaya başladı. Lufthansa ve KLM gibi hava yolu şirketlerinin yakıt krizi nedeniyle uçuş iptallerine gittiği bu günlerde, deniz trafiğinin de saldırılarla aksaması küresel tedarik zinciri ve enerji fiyatları üzerindeki baskıyı artırıyor.