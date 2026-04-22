İran'dan ABD'ye bir mesaj daha: Kaybeden taraf şartları belirleyemez

İran ile ABD arasında ateşkes tartışmaları sürerken, Tahran cephesinden dikkat çeken bir çıkış geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın danışmanı Mehdi Muhammedi, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçici ateşkesin uzatıldığı yönündeki açıklamasına sert ifadelerle karşılık verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmede bulunan Muhammedi, ABD’nin mevcut tutumunu eleştirerek, savaşın seyrine göre şartları belirleme hakkının Washington’da olmadığını savundu. İranlı yetkili, “Kaybeden taraf şartları belirleyemez” ifadesiyle mesajını net biçimde ortaya koydu.

Muhammedi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda devam ettirme kararı aldığı deniz ablukasının, bombardımandan farksız olduğunu ve askeri olarak karşılık verilmesi gerektiğini savunan Muhammedi, "Kaybeden taraf şartları belirleyemez." dedi.

Muhammedi, ABD'nin ateşkesin uzatılmasına yönelik kararının İran'a yönelik yeni saldırılar için zaman kazanma amacı taşıdığını vurguladı.

ABD Başkanı Trump, Pakistan'ın da talebi üzerine, İran'ın anlaşmaya yönelik önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldığını açıklamıştı.

Trump, açıklamasında, şu ifadeleri kullanmıştı:

"İran yönetiminin ciddi bir bölünme içinde olduğu gerçeği ve Pakistan'dan Mareşal Asım Münir ile Başbakan Şahbaz Şerif'in de talebi üzerine, liderleri ve temsilcileri ortak bir öneri sunana kadar İran'a yönelik saldırımızı askıya almamız istendi. Bu nedenle ordumuza ablukayı sürdürme ve her açıdan hazır kalmaları talimatı verdim; dolayısıyla (İran'ın) önerisi sunulana ve müzakereler bir şekilde sonuçlanana kadar ateşkesi uzatacağım." ​​​​​​​​​​​​​​