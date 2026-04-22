Meta’da yapay zeka savaşı: Çalışanlar veriye dönüşüyor

Meta, yapay zeka modellerini eğitmek amacıyla çalışanlarının çalışma biçimlerini, klavye vuruşlarını ve fare tıklamalarını izlemeye başlayacak. Instagram ve Facebook'un sahibi olan şirket, Salı günü çalışanlarına yaptığı açıklamada, Meta bilgisayarlarında ve dahili uygulamalarında çalışacak yeni bir aracın, yapay zeka teknolojisi için eğitim verisi olarak kullanılmak üzere faaliyetlerini kaydedeceğini bildirdi. Bir Meta sözcüsü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, insanların bilgisayar kullanarak günlük görevleri tamamlamalarına yardımcı olacak araçlar geliştirirken, modellerin insanların bunları gerçekte nasıl kullandığına dair gerçek örneklere ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Sözcü, verilerin başka bir amaçla kullanılmayacağını ve hassas içerikleri korumak için gerekli önlemlerin alındığını belirtti.