Tarlada sıraya girdiler! Türk ürünü için Avrupa devleri yarışıyor, tanesi 400 TL Ürünleri her markette satılıyor! Dev şirket, sessiz sedasız konkordato ilan etti Çiftçinin yeni gözdesi o ürün oldu: Talep zirve yaptı Trump'tan İran'ın şartlarına cevap: "Sarı Şeytan" yine yüksekten uçtu İsrail yavaşlatmaya çalışıyordu! Rusya Türkiye gelişmesini duyurdu: Yüzde 99'u bitti Jeotermal sondajda şans eseri bulundu: 18 milyon tonluk 'beyaz altın' hazinesi ağızları açık bıraktı Hava savunmasında vuruş gücü iki katına çıkıyor! Silah fabrikaları düğmeye bastı, ışık hızında füze üretilecek Motorine dev indirim! Ne olduysa sessiz sedasız oldu! Türkiye'nin dev şirketi, icradan satışa çıktı Kardeş Azerbaycan'ı çılgına çeviren karar! "Kabul edilemez" diyerek apar topar nota verdiler
Teknoloji-Bilişim
Yeniakit Publisher
Meta’da yapay zeka savaşı: Çalışanlar veriye dönüşüyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Meta’da yapay zeka savaşı: Çalışanlar veriye dönüşüyor

Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta, yapay zekayı eğitmek için sınırları zorluyor. Şirket, çalışanlarının klavye vuruşlarından fare hareketlerine kadar her adımı izleyeceğini açıkladı. İşten çıkarma dalgasının ortasında gelen bu hamle, çalışanlar tarafından "distopik bir kabus" olarak nitelendiriliyor.

Foto - Meta’da yapay zeka savaşı: Çalışanlar veriye dönüşüyor

Meta, yapay zeka modellerini eğitmek amacıyla çalışanlarının çalışma biçimlerini, klavye vuruşlarını ve fare tıklamalarını izlemeye başlayacak. Instagram ve Facebook'un sahibi olan şirket, Salı günü çalışanlarına yaptığı açıklamada, Meta bilgisayarlarında ve dahili uygulamalarında çalışacak yeni bir aracın, yapay zeka teknolojisi için eğitim verisi olarak kullanılmak üzere faaliyetlerini kaydedeceğini bildirdi. Bir Meta sözcüsü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, insanların bilgisayar kullanarak günlük görevleri tamamlamalarına yardımcı olacak araçlar geliştirirken, modellerin insanların bunları gerçekte nasıl kullandığına dair gerçek örneklere ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Sözcü, verilerin başka bir amaçla kullanılmayacağını ve hassas içerikleri korumak için gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

Foto - Meta’da yapay zeka savaşı: Çalışanlar veriye dönüşüyor

ÇALIŞANLAR KARARDAN RAHATSIZ Kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir Meta çalışanı, bilgisayar üzerindeki en küçük hareketlerinin bile yapay zeka eğitimi için kullanılmasını ve bu durumun yeni işten çıkarma beklentileriyle birleşmesini "distopik" olarak nitelendirdi. Şirketten yakın zamanda ayrılan bir başka kişi ise takip aracının, yapay zekanın herkese dayatılmasının son yolu olduğunu dile getirdi. Meta, bu yıl içinde yaklaşık 2 bin çalışanı işten çıkarırken, önümüzdeki aylarda daha büyük çaplı işten çıkarmaların yaşanması bekleniyor. Geçen ay kısmi bir işe alım dondurma kararı alan şirketin, Mart ayında yaklaşık 800 olan iş ilanı sayısı şu anda yediye kadar düştü.

Foto - Meta’da yapay zeka savaşı: Çalışanlar veriye dönüşüyor

YATIRIMLAR YAPAY ZEKAYA YÖNELİYOR MCI (Model Capability Initiative) olarak adlandırılan bu yeni takip aracının, çalışanların bilgisayar üzerindeki etkinliklerini yapay zeka araçlarını geliştirmek için kaydetmesi Meta bünyesinde bir ilk olma özelliği taşıyor.

Foto - Meta’da yapay zeka savaşı: Çalışanlar veriye dönüşüyor

CEO Mark Zuckerberg, bu yıl yapay zeka projelerine yapılan harcamaları artırma sözü vererek firmayı teknolojinin ön saflarında konumlandırmaya çalışıyor. Meta, 2026 yılında yapay zekaya yaklaşık 140 milyar dolar harcamayı planlıyor. Bu rakam, bir yıl önce teknolojiye yatırılan miktarın neredeyse iki katına tekabül ediyor. Şirket, Ocak ayında yaptığı açıklamada 2026 yılının "yapay zekanın çalışma şeklimizi kökten değiştireceği yıl" olacağını duyurmuştu.

