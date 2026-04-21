Siyonist-Haçlı ittifakının denizlerdeki korsanlığı BM yolunda! İran'dan ABD'ye "korsanlık" suçlaması

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Siyonist-Haçlı ittifakının denizlerdeki korsanlığı BM yolunda! İran’dan ABD’ye "korsanlık" suçlaması

ABD Başkanı Donald Trump’ın emir komutasındaki Amerikan donanmasının, 19 Nisan’da Umman Denizi’nde İran bayraklı "Touska" kargo gemisine düzenlediği kanlı baskın, dünya gündemini sarstı. İran, gemisinin kurşunlanarak durdurulmasını ve mürettebatının rehin alınmasını "modern korsanlık" olarak niteleyerek, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde resmi şikayet sürecini başlattı.

İran, ABD'nin 19 Nisan'da Umman Denizi'nde kendisine ait kargo gemisine ateş açarak müdahalede bulunmasını BM'ye mektup göndererek şikayet etti.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

ABD"nin "Touska" kargo gemisine saldırıp "mürettebatını rehin aldığı" belirtilen açıklamada, "Bu, uluslararası hukukun ağır bir ihlali, ateşkesin açık bir ihlali ve korsanlığın özelliklerini taşıyan bir saldırganlık eylemidir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ABD'nin "pervasız davranışının", uluslararası seyrüseferleri doğrudan tehlikeye attığı ve deniz güvenliğini baltaladığı aktarılarak, İran'ın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyine bu konuda mektup gönderdiği ifade edildi.

Paylaşımda kopyasına yer verilen mektupta, "bu saldırganlık ve korsanlık eyleminin kesin ve net şekilde kınanmasının, sorumluların tam olarak hesap vermesinin ve geminin, mürettebatının ve etkilenen herkesin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasının talep edildiği" kaydedildi.

 

- "Touska" adlı kargo gemisine müdahalede bulunulması

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, 19 Nisan'da Umman Körfezi'nden Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan İran bayraklı "Touska" adlı kargo gemisine müdahalede bulunularak el konulduğunu duyurmuştu.

Trump, "İranlı mürettebat dinlemeyi reddetti, bu yüzden donanma gemimiz makine dairesinde bir delik açarak onları durdurdu. Şu anda gemi, ABD Deniz Piyadelerinin gözetiminde." ifadesini kullanmıştı.

Sarı Şeytan Trump’tan İran’a gönderme! ‘Başka bir seçenekleri yok'
Sarı Şeytan Trump’tan İran’a gönderme! ‘Başka bir seçenekleri yok'

Dünya

Sarı Şeytan Trump’tan İran’a gönderme! ‘Başka bir seçenekleri yok'

İran'dan komşularına son uyarı! Petrole artık veda edin
İran'dan komşularına son uyarı! Petrole artık veda edin

Gündem

İran'dan komşularına son uyarı! Petrole artık veda edin

Sıcak saatler yaşanıyor! İran kararını ABD iletti
Sıcak saatler yaşanıyor! İran kararını ABD iletti

Dünya

Sıcak saatler yaşanıyor! İran kararını ABD iletti

Trump'ın af talebi sonrası İran'dan idam kararı!
Trump'ın af talebi sonrası İran'dan idam kararı!

Dünya

Trump'ın af talebi sonrası İran'dan idam kararı!

