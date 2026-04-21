Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın skandal hamlesine tepki: 'Bu haritaların geçerliliği yok!' İstanbul'da bahar havası yerini kış provasına bırakıyor! Balkanlar'dan geliyor, sıcaklıklar çakılacak Ömer Çelik, Özgür'ü yerin dibine soktu Hamas'ı terörist ilan etmişti… Özgür Özel açık açık söyledi: Biz İsrail ile birlikteyiz! 100 milyon Müslümanın su kaynağı tehdit altında: Batılı şer odakları ekosistemi katlediyor! Terör örgütü DEAŞ'a operasyon Katar'dan dünyayı tedirgin eden açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş insanı Ulukaya'yı kabul etti Gülistan Doku'nun kayıtlarını silmesi istendi mi? Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı 150 bin oyu olan Ali Babacan'dan AK Parti'ye manevra: CHP'yle bile aynı masaya oturmuşum da AK Parti'yle niye oturmayayım!
Yaptığı 'pes' dedirtti! Ortaokul öğrencisi gözaltına alındı
Yaptığı 'pes' dedirtti! Ortaokul öğrencisi gözaltına alındı

Yaptığı 'pes' dedirtti! Ortaokul öğrencisi gözaltına alındı

Tokat'ın Niksar ilçesinde 14 yaşındaki bir ortaokul öğrencisi, arkadaşlarına 'okulu tarayacağım' mesajı atarak tehditte bulunduğu için gözaltına alındı. Çorum'un Alaca ilçesinde 16 yaşındaki bir lise öğrencisi, mesajlaşma grubunda okula saldırı yapılacağına dair paylaşım yaptığı için gözaltına alındı ve tutuklandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir öğrenci, arkadaşlarına attığı, "Okula gelmeyin, tarayacağım" mesajı üzerine gözaltına alındı.

"OKULA GELMEYİN, TARAYACAĞIM"

Edinilen bilgilere göre, 20 Nisan 2026 günü saat 15.30 sıralarında Kaya İsmet Özden Ortaokulu'nda 7'nci sınıf öğrencisi Y.K.'nın aynı sınıfta öğrenim gören arkadaşlarına, "Okula gelmeyin, okulu tarayacağım" şeklinde tehditte bulunduğu öğrenildi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı.

 

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemeler sonucunda ikameti belirlenen 14 yaşındaki çocuk, Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli çocuk emniyetteki işlemlerinin ardından Niksar Adliyesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ÇORUM'DA DA BİR ÖĞRENCİ TUTUKLANDI

Çorum'un Alaca ilçesinde de eğitim gören 10. sınıf öğrencisi S.G. (16), öğrencilerin bulunduğu bir mesajlaşma grubunda okula saldırı yapılacağına dair paylaşımlarda bulundu. İddialar üzerine harekete geçen Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Konuyla ilgili lise öğrencisi S.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

hsn

her ikisine de ibretlik can yakıcı ceza,vermek şart.

Necati Gedikoglu

Peygamberimiz çocuklarınıza ok atmayı yüzmeyi güreşmeyi öğretin diyor böyle birkaç tane münferit olay buna engel olmamalı savaş oyunlarinda bizim gençler in başarılı olması güzeldir bunu istemeyen çevreler var ,sakıncalı olan suçluluğu katliamı sevdirici oyunlar dir ikisinin ayrımının yapılması çok önemlidir
