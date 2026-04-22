İran'dan güç gösterisi! Ateşkesin uzatılmasını talep etmedik
İran basınında yer alan haberlerde, Tahran yönetiminin ABD ile varılan ateşkesin uzatılmasını talep etmediği belirtildi. Haberde ayrıca Hürmüz Boğazı’ndaki durumun, deniz ablukası sona ermeden değişmeyeceği mesajı verildi.
İran’da yayımlanan son haberler, Tahran yönetiminin ateşkes sürecine ilişkin tutumuna dair yeni bir tablo ortaya koydu. Buna göre İran’ın, ABD ile varılan ateşkesin uzatılması yönünde herhangi bir talepte bulunmadığı belirtildi.
İran basınında yer alan değerlendirmelerde, ateşkesin uzatılmasına yönelik beklentilerin Tahran kaynaklı olmadığı vurgulanırken, mevcut şartlar altında İran’ın pozisyonunda değişiklik bulunmadığı ifade edildi. Bu yaklaşım, Washington ile yürütülen temasların kırılganlığını bir kez daha gözler önüne serdi.
Gündem
Siyonist-Haçlı ittifakının denizlerdeki korsanlığı BM yolunda! İran’dan ABD’ye "korsanlık" suçlaması