İran'dan güç gösterisi! Ateşkesin uzatılmasını talep etmedik

İran’da yayımlanan son haberler, Tahran yönetiminin ateşkes sürecine ilişkin tutumuna dair yeni bir tablo ortaya koydu. Buna göre İran’ın, ABD ile varılan ateşkesin uzatılması yönünde herhangi bir talepte bulunmadığı belirtildi.

İran basınında yer alan değerlendirmelerde, ateşkesin uzatılmasına yönelik beklentilerin Tahran kaynaklı olmadığı vurgulanırken, mevcut şartlar altında İran’ın pozisyonunda değişiklik bulunmadığı ifade edildi. Bu yaklaşım, Washington ile yürütülen temasların kırılganlığını bir kez daha gözler önüne serdi.