Ne olduysa sessiz sedasız oldu! Türkiye’nin dev şirketi, icradan satışa çıktı

Ambalaj, tekstil ve enerji gibi pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren Ambalajsan A.Ş.’nin tüm hisseleri, bir borç dosyası nedeniyle mahkeme kararıyla icradan satışa çıkarıldı. Bilirkişi raporuna göre toplam piyasa değeri yaklaşık 63,8 milyon TL olarak belirlenen şirketin satışı, UYAP e-Satış portalı üzerinden Haziran 2026’da başlayacak iki aşamalı bir ihale takvimiyle gerçekleştirilecek. Şirketin yüzde 100 hissesinin tek seferde satılması, yeni yatırımcıya yönetimsel hakların tamamını devralma ve geniş bir ticari yelpazede faaliyet gösterme imkanı sunuyor.