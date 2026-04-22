  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gülistan Doku dosyasında tarihi kırılma: Eski Vali Tuncay Sonel hakkında tutuklama talebi Uşak yolsuzluk soruşturmasında 'battaniye' skandalı! 20 milyon TL rüşvet trafiği CHP Genel Merkezin zirvesine uzandı! AK Parti’li Acar’dan Özür Özel’e Filistin tepkisi: Ne konuştuğunu bilmeyen bu şuursuz..! Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın skandal hamlesine tepki: 'Bu haritaların geçerliliği yok!' İstanbul'da bahar havası yerini kış provasına bırakıyor! Balkanlar'dan geliyor, sıcaklıklar çakılacak Ömer Çelik, Özgür'ü yerin dibine soktu Hamas’ı terörist ilan etmişti… Özgür Özel açık açık söyledi: Biz İsrail ile birlikteyiz! 100 milyon Müslümanın su kaynağı tehdit altında: Batılı şer odakları ekosistemi katlediyor! Terör örgütü DEAŞ'a operasyon Katar'dan dünyayı tedirgin eden açıklama
İran ordusu uyardı! "Elimiz tetikte"
Dünya

İran ordusu uyardı! "Elimiz tetikte"

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İran ordusu uyardı! "Elimiz tetikte"

İran Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, ülkeye yönelik olası bir saldırıya karşı sert uyarıda bulundu. Açıklamada, İran’a saldırı düzenlenmesi halinde önceden belirlenen hedeflerin daha ağır biçimde vurulacağı belirtildi.

İran ile ABD arasındaki gerilim sürerken, Tahran cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Silahlı Kuvvetleri’nin savaşı yöneten ana birimlerinden Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, olası bir saldırıya karşı hazırlıklı olduklarını duyurdu.

İran basınında yer alan bildiride, ABD Başkanı ile ülkenin askeri komuta kademesine doğrudan uyarı yapıldı. Açıklamada, Washington’dan gelen tehditlerin tekrarlandığı belirtilirken, İran tarafının buna karşı yüksek alarm durumunda olduğu mesajı verildi.

İran basınına göre, Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, ABD ile yaşanan gerginliğe ilişkin bildiri yayımladı.

Bildiride, “ABD Başkanı ve o ülkenin saldırgan komutanlarını tekrar eden tehditleri üzerine uyarıyoruz. Elimiz tetikte. İran’a saldırı gerçekleşmesi halinde önceden belirlenmiş hedeflere daha sert şekilde saldıracağız.” İfadelerine yer verildi.

Trump'ın af talebi sonrası İran'dan idam kararı!
Trump'ın af talebi sonrası İran'dan idam kararı!

Dünya

Trump'ın af talebi sonrası İran'dan idam kararı!

İran, ABD ve İsrail savaşı yeniden kızıştı! Petrol ve altın fiyatlarında hareketlilik
İran, ABD ve İsrail savaşı yeniden kızıştı! Petrol ve altın fiyatlarında hareketlilik

Gündem

İran, ABD ve İsrail savaşı yeniden kızıştı! Petrol ve altın fiyatlarında hareketlilik

Siyonist-Haçlı ittifakının denizlerdeki korsanlığı BM yolunda! İran'dan ABD'ye "korsanlık" suçlaması
Siyonist-Haçlı ittifakının denizlerdeki korsanlığı BM yolunda! İran’dan ABD’ye "korsanlık" suçlaması

Gündem

Siyonist-Haçlı ittifakının denizlerdeki korsanlığı BM yolunda! İran’dan ABD’ye "korsanlık" suçlaması

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Şizofren

şu kaynaklarınızı koruyun bari yoksa işiniz çok kötü İran...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23