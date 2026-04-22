İran ordusu uyardı! "Elimiz tetikte"

İran ile ABD arasındaki gerilim sürerken, Tahran cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Silahlı Kuvvetleri’nin savaşı yöneten ana birimlerinden Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, olası bir saldırıya karşı hazırlıklı olduklarını duyurdu.

İran basınında yer alan bildiride, ABD Başkanı ile ülkenin askeri komuta kademesine doğrudan uyarı yapıldı. Açıklamada, Washington’dan gelen tehditlerin tekrarlandığı belirtilirken, İran tarafının buna karşı yüksek alarm durumunda olduğu mesajı verildi.

Bildiride, “ABD Başkanı ve o ülkenin saldırgan komutanlarını tekrar eden tehditleri üzerine uyarıyoruz. Elimiz tetikte. İran’a saldırı gerçekleşmesi halinde önceden belirlenmiş hedeflere daha sert şekilde saldıracağız.” İfadelerine yer verildi.