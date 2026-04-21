ABD Başkanı Trump'ın af talebi sonrası İran'dan idam kararı!

ABD ve İran arasındaki geçerli ateşkes, bu gece 03.00'te sona erecek. Trump askeri olarak müdahaleye hazır olduklarını söyledi.

İran konusunda acele etmeyeceğini söyleyen Trump, geçtiğimiz günlerde ABD ablukasında müdahale edilen İran bandıralı yük gemisinin "Çin'den hediyeler" taşıdığını söyledi ve Çin lideri Şi Cinping için "Onunla anlaştığımızı sanıyordum." ifadelerini kullandı.

İRAN TRUMP'IN AF TALEBİNİ KABUL ETTİ

Trump, İran'dan idam edilecekleri iddia edilen 8 kadını serbest bırakmasını talep ederek bunun 'müzakereler için harika bir başlangıç' olacağını söyledi.

Pakistan Dışişleri Bakanı da ABD ve İran'ı, sona ermek üzere olan ateşkesi uzatmaya ve diyalog ile diplomasiye 'bir şans vermeyi' değerlendirmeye çağırdı. AFP'nin haberine göre İran, Trump'ın af talebinin ardından idamları iptal etti.