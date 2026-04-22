Chery’den ezber bozan vitrin! Chery Life bu kez bambaşka bir deneyimle geliyor

Chery, yeni dönemde kullanıcıya yalnızca bir otomobil değil, onun etrafında şekillenen yaşam deneyimini göstermeyi hedefleyen farklı bir vitrinle sahneye çıkıyor.

Küresel otomotiv endüstrisi yüksek kaliteli gelişim yönündeki dönüşümünü sürdürürken, Chery,bir yandan 2026 Chery Global Yetkili Satış ve Servis Konferansı için geri sayıma başlarken diğer taraftan da merakla beklenen Chery Life sergisini yenilenmiş bir formuyla sahnelemeye hazırlanıyor. “Aile için, sevgiyle” ana teması altında şekillenen sergi, küresel aile kullanıcılarının ihtiyaçları doğrultusunda tamamen yeniden tasarlandı. Üç temel boyut üzerinden mobilite ile yaşamı yeniden bir araya getiriyor: Aile için Mekân, Aile için Güvenlik, Aile için Chery Super Hybrid (CSH). Chery’nin akıllı üretim gücüyle insan odaklı bir sıcaklık sunarak her yolculuğu güven ve özenle dolduruyor.

Aile için mekân: Aile neşesiyle dolu geniş alanlar!

“Eğer mutluluğun başladığı yer evse, seyahat onun devamıdır” sloganından yola çıkan Chery, aileyi merkeze alıyor ve sergi alanını adeta bir mutluluk mekânına dönüştürüyor. “Aile için Mekân”, Chery’nin aile odaklı seyahat alanına dair en üst düzey anlayışını yansıtıyor. Aile yolculukları için konforlu yerleşimden günlük kullanımda esnek tasarıma kadar her detay, aile senaryoları düşünülerek tasarlandı. Geniş iç mekân, kahkahaları ve birlikte geçirilen zamanı taşıyan sıcak bir mobil limana dönüşüyor; her çıkışı rahat, her yolculuğu keyif dolu hale getiriyor.

Aile için güvenlik: Güçlü koruma ile her yolculukta iç huzuru!

Güvenliğin, aile seyahatlerinin her zaman en öncelikli unsuru olduğu görüşünü savunan Chery, değişmeyen taahhüdü“Aile için Güvenlik” ile rakiplerinden ayrılıyor. Yüksek dayanımlı çelik gövde yapısından kapsamlı hava yastığı sistemlerine, yıllara dayanan teknoloji birikiminden Avrupa standartlarında sıkı testlere kadar Chery, aile yolculukları için güçlü bir güvenlik kalkanı oluşturuyor. Chery; gerçek güvenliğin her başlangıcı koruduğuna, her dönüşü huzurla karşıladığına ve tüm aileyi yolda endişeden uzak tuttuğuna inanıyor.

Aile için CSH: Kapsayıcı akıllı teknoloji, sınırsız yolculuklar!

Kapsamlı koruma yeteneğini ileri teknoloji ile birleştiren markanın “Aile için Teknoloji” prensibi, akıllı teknolojiyi herkes için erişilebilir kılma vizyonunu yansıtıyor. Chery, sergide CSH teknolojilerini tüm yönleriyle sunacak: IP68 koruma seviyesine sahip yüksek voltajlı batarya, 95 dereceye kadar ısı dayanımı, yüzde 44,5 yüksek termal verimlilik, 2 ms ultra hızlı tepki süresi. Bu sistem, düşük batarya seviyesinde dahi güçlü performans sunarken enerji verimliliğini dengeliyor. Teknoloji artık soyut değil; sade, kullanışlı ve güvenilir bir deneyim olarak her ailenin hayatına dokunur ve dünyayı keşfetme cesareti veriyor.