Gündem Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın skandal hamlesine tepki: 'Bu haritaların geçerliliği yok!'
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Yunanistan Balıkçılık Denetim Müdürlüğü'nün yetki sahibi olmadığı alanlarda uluslararası hukuka aykırı haritalar yayımladığını belirterek, "Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ve Akdeniz'de var olmayan, hayali deniz sınırları çizen ve buralarda Türk deniz yetki alanlarını ihlal eden haritaların geçerliliği yoktur" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yunanistan Balıkçılık Denetim Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde, Yunanistan’ın Ege’de ve Doğu Akdeniz’de yetki sahibi olmadığı bazı alanlarda balıkçılığa yasak bölgeler tesis ettiği ve uluslararası hukuka aykırı çeşitli haritalar yayımlandığı tespit edilmiştir. Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ve Akdeniz’de var olmayan, hayali deniz sınırları çizen ve buralarda Türk deniz yetki alanlarını ihlal eden haritaların geçerliliği yoktur. Yunanistan’ın 6 deniz mili genişliğindeki karasularının ötesinde, yetki sahibi olmadığı yerler ile deniz alanlarında ve uluslararası sularda, balıkçılık faaliyetlerine getirdiği gayrihukuki kısıtlamalar Türkiye bakımından keza yok hükmündedir. Türkiye, Türk balıkçılarının uluslararası hukuka ve tarihi haklara dayalı meşru faaliyetlerine getirilebilecek hiçbir tek taraflı ve gayrihukuki tasarrufu kabul etmeyecektir. Bu anlayışla, Türkiye’nin, 7 Aralık 2023 tarihli Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi çerçevesinde sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk temelinde çözümü için samimi ve kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği yönündeki tutumunu muhafaza ettiğini hatırlatırız" ifadelerine yer verildi.

'Halkın seçtiğini onlar, onların tayin etiğini biz kabul etmiyoruz' Yunanistan'dan müftü seçimi oyunu
Yunanistan'dan 300 milyon euroluk hamle: Tanksavar gücü baştan kuruluyor
Vay vay

Sizi çok pis kınariz, bak demedi demeyin..

Cengiz selçuk

İran ı örnek almalıyız cumhurbaşkani erdoğan in füze projesi tam gaz devam etmeli.
