Kaplan, bir çocuğu yedi!

Hindistan’da kaplan saldırısına uğrayan 8 yaşındaki çocuk öldü.

Yetkililer, Hindistan’ın batısındaki bir ormanlık bölgede bir kaplanın 8 yaşındaki bir çocuğa saldırarak ölümüne neden olduğunu açıkladı.

Polise göre olay, salı günü sabah saat 08.00 sularında meydana geldi. Kurban Krishna Bhaga Ajivali, yabani meyve toplamak için evine yakın bir ormanlık alana gitmişti.

Yerel bir polis yetkilisi, çocuğun mango topladığı sırada çalılıkta gizlenen bir kaplanın saldırısına uğradığını belirterek, hayvanın çocuğu sürükleyerek ormanlık alana götürdüğünü söyledi. Yetkili, çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini ifade etti ancak cesedin bulunup bulunmadığına dair bilgi vermedi.

2023 yılı verilerine göre, dünyadaki kaplanların yaklaşık yüzde 75’ine ev sahipliği yapan Hindistan’da vahşi kaplan sayısı 3 binin üzerine çıkmış durumda.