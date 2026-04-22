Trump ateşkesi uzattı! Pakistan'dan açıklama geldi
Trump ateşkesi uzattı! Pakistan'dan açıklama geldi

Trump ateşkesi uzattı! Pakistan'dan açıklama geldi

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran’la geçici ateşkesin uzatılmasına onay vermesi nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump’a teşekkür etti. Şerif, diplomatik çabaların sürmesi için ateşkesin korunmasının kritik önem taşıdığını vurguladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran ile ABD arasında geçici ateşkesin uzatılması kararına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şerif, ateşkesin devam etmesine yönelik taleplerini kabul ettiği için ABD Başkanı Donald Trump’a teşekkür etti.

Şerif, mevcut süreçte diplomatik girişimlerin sonuç verebilmesi için çatışmaların yeniden tırmanmamasının büyük önem taşıdığını belirtti. Pakistan’ın, krizin müzakere yoluyla çözülmesi için çabalarını sürdürmeye devam edeceğini ifade eden Şerif, tarafların ateşkese bağlı kalmasının bölgesel istikrar açısından belirleyici olduğunu kaydetti.

Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Diplomatik çabaların devam edebilmesi amacıyla ateşkesin uzatılması yönündeki taleplerini kabul ettiği için Trump'a teşekkür ettiğini ifade eden Şerif, Pakistan'ın çatışmanın müzakere yoluyla çözümüne yönelik çabalarını sürdüreceğini belirtti.

Şerif, "Her iki tarafın da ateşkesi sürdürmesini ve çatışmaya kalıcı bir son vermek amacıyla İslamabad'da yapılması planlanan ikinci tur müzakerelerinde kapsamlı bir 'barış anlaşmasına' varılmasını içtenlikle umuyorum." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Pakistan'ın da talebi üzerine, İran'ın anlaşmaya yönelik önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldığını açıklamıştı.

Trump, açıklamasında, şu ifadeleri kullanmıştı:

"İran yönetiminin ciddi bir bölünme içinde olduğu gerçeği ve Pakistan'dan Mareşal Asım Münir ile Başbakan Şahbaz Şerif'in de talebi üzerine, liderleri ve temsilcileri ortak bir öneri sunana kadar İran'a yönelik saldırımızı askıya almamız istendi. Bu nedenle ordumuza ablukayı sürdürme ve her açıdan hazır kalmaları talimatı verdim; dolayısıyla (İran'ın) önerisi sunulana ve müzakereler bir şekilde sonuçlanana kadar ateşkesi uzatacağım." ​​​​​​​​​​​​​​

Siyonist-Haçlı ittifakının denizlerdeki korsanlığı BM yolunda! İran'dan ABD'ye "korsanlık" suçlaması
İran ordusu uyardı! "Elimiz tetikte"
İran'dan güç gösterisi! Ateşkesin uzatılmasını talep etmedik
İran'dan ABD'ye bir mesaj daha: Kaybeden taraf şartları belirleyemez
LANETLİ SİYONİST İTRAİLİN yalan söyliyor, her zaman yaptığınşey , sağ gösterip sol vurmak . Türkiye deki CHP de , aynı yapiyor , sağ gösterip sol vormak zaten CHP nın akıl hocası mason lucalarının ve Lanetli siyonist ler. Bir de , en çok korktuğu ülkeler başta iran sonra TÜRKYE VAR . ASİL KADİM ÜLKELER TÜRKYE VE İRAN. , BÜYÜK SİYASETİ OLAN CESUR ÜLKELER . KARŞILARINDA BİR AVUÇ SİLAHSIZ HAMAS ZAN ETTİLER. ŞİMDİ KURANI KERİM İFADE BUYURDUĞU GİBİ, ÖLÜMDEN ÇOK KORKAN LANETLİ İSRAİL VE DİYER KAFİRLER. ŞİMDİ ONLAR DÜŞÜNSÜNLER. AKIL HOCASI , LANETLİ SİYONİSTLER OLDUĞU SÜRECE HEP KAYIP EDECEK VE . VE İRAN ARTIK, SİNSİ VE ŞEYTANİ PILAN VE OYUNLARINIZDAN KORKMİYORLAR .
