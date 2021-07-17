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Gündem Ümitcan Uygun cezaevinden çıktı
Gündem

Ümitcan Uygun cezaevinden çıktı

Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi olarak görülen Ümitcan Uygun'un avukatı, uyuşturucu kullandığı görüntüler nedeniyle 6 aydır tutuklu bulunan Uygun'un tahliye edildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-17 03:08:00 -
Ümitcan Uygun cezaevinden çıktı

Aleyna Çakır'ın evinde asılı halde ölü bulunmasının baş şüphelisi olan Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri nedeniyle tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi.

Sabah gazetesinden İlker Turak'ın haberine göre, 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak ve Kullanılmasını Alenen Özendirmek' suçundan 6 aydır tutuklu olan Uygun'un tahliye edildiğini avukatı Hayri Çağatay Cengiz duyurdu.

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