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Ümit Yesin hayatını kaybetti

65 yaşındaki sinema ve dizi oyuncusu Ümit Yesin hayatını kaybetti.

19 Mart 2019 Salı 13:55
Ümit Yesin hayatını kaybetti

Bir döneme damgasını vuran ve hafızalara kazanan Çiçek Taksi ile ünlenen oyuncu Ümit Yesin hayatını kaybetti.

65 yaşındaki oyuncu Ümit Yesin yaşımını yitirdiğini meslektaşı Mustafa Avkıran sosyal medya hesabından duyurdu. Avkıran, "İnsan bir ay içinde iki baba birden kaybeder mi? Kaybedermiş... Çok sevdim seni be benim Ümit abim..." dedi.

Ümit Yesin kimdir?

28 Ocak 1954 yılında Ankara doğumlu olan oyuncu Ümit Yesin, ilk olarak Çiçek Taksi durağı dizisindeki karakteri ile hafızalara kazındı.

Daha sonra birçok dizi ve filmde oynayan Ümit Yesin, Cennet Mahallesi dizisinde rol aldı. Yesin, son olarak Yeni Gelin dizisinde rol almıştı.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 13:55
  1. Ankara
  2. Ümit Yesin
  3. Cennet Mahallesi
  4. Çiçek Taksi
  5. Yeni Gelin

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