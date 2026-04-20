Burdur'da plaka oyunu pahalıya patladı! Sahte plaka ile trafiğe çıkan sürücüye servet değerinde ceza
Burdur’da uyanıklık yapmaya çalışan bir kamyonet sürücüsü, emniyetin teknolojik takibine takılınca hayatının şokunu yaşadı. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden yapılan denetimlerde, çevre yolunda seyreden bir kamyonetin üzerindeki plakanın hiçbir tescil kaydının olmadığı belirlendi. Bölge trafik ekiplerinin anında müdahalesiyle sanayi kavşağında kıskıvrak yakalanan sürücü, yaptığı hatanın bedelini çok ağır ödedi.
Burdur'da tescil kaydı bulunmayan plaka ile trafikte seyreden kamyonetin sürücüsüne 140 bin lira idari para cezası uygulandı.
Burdur Emniyet Müdürlüğü’nün plaka tanıma sistemi kayıtlarında, çevre yolunda tescil kaydı olmayan plakalı bir kamyonetin seyir halinde olduğunun belirlenmesi üzerine bölge trafik ekipleri harekete geçti. Kamyonet, sanayi kavşağında durduruldu. Yapılan kontrolde araçta takılı plakanın tescil kaydının bulunmadığı tespit edildi. Bunun üzerine sürücü A.D.’ye 'Tescil kaydı olmayan plaka kullanmak' suçundan 140 bin lira idari para cezası kesildi.
Kamyonet, 1 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekilirken, A.D.'nin ehliyetine de 1 ay süreyle el konuldu.