Gündem
Levent Gültekin'den Özgür özel'e beden dili dersi: Pedro Sanchez'in önünde iki büklüm ezilmişti

Yücel Kaya Giriş Tarihi:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yurt dışı ziyaretleri kapsamında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldiği anlara dair görüntüler, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Gazeteci Levent Gültekin, Özel’in Sanchez karşısındaki duruşunu analiz ederek, ana muhalefet liderinin sergilediği profili eleştirdi.

Görüntüleri değerlendiren Levent Gültekin, Özgür Özel’in Pedro Sanchez ile olan diyaloğunda aşırı "edilgen" bir tutum sergilediğini ifade etti.

"Bir İlgi Görmek İçin Çaba Sarf Ediyor"

Özel’in, Sanchez’in yanında "el pençe divan" durduğunu savunan Gültekin, CHP liderinin muhatabından bir ilgi görebilmek için yoğun çaba harcadığını ancak beklediği karşılığı tam olarak alamadığını belirtti.

Liderlik Profili Eleştirilerin Odağında

Gültekin’in analizlerine göre, Özgür Özel’in bu tavrı Türkiye’deki seçmen nezdinde de liderlik kredisini olumsuz etkiliyor. Videodaki görüntülerde, Sanchez’in Özel’e karşı mesafeli duruşu ve bir süre sonra arkasını dönüp gitmesi, Türk siyasetindeki liderlik vakarına uygun olmayan bir tablo olarak nitelendirildi.

Türkiye’de Erdoğan’dan başka lider yok!

Levent Gültekin ayrıca, Özgür Özel’in bu halini görenlerin Türkiye’de Erdoğan’dan başka bir lider yok” algısına neden olacağını söyledi.

"Acil Eğitim Alması Lazım"

Haberde dikkat çeken bir diğer nokta ise, ana muhalefet liderinin beden dili konusunda profesyonel bir destek alması gerektiğine dair yapılan vurguydu. Gültekin, Türkiye’nin en büyük muhalefet partisinin liderinin, uluslararası arenada kendinden daha emin ve dik bir duruş sergilemesi gerektiğinin altını çizdi.

Özetle: Özgür Özel’in İspanya Başbakanı karşısındaki bu görüntüsü, "milli vakar" ve "siyasi temsil" tartışmalarını da beraberinde getirdi.

AK Parti'den Özgür Özel'e sert tepki: "Gayrimilli savrulma ve siyasi ahlaksızlık"
CHP’de Porno skandalı! Özgür Özel’in de kaseti var iddiası: Özkan Yalım’ın otelinde kalan bazı CHP Milletvekillerine ait 254 Adet Gizli Kayıt
Özgür Özel’den ihanet dolu sözler! ‘Bu iktidarı kim düşürmek isterse yanındayız’
Vay vay

Dunyada pedro sanchez gibi lider mi var..

Orhan

Atalarımız taş yerinde ağırdır, demişler şayet haddini ve yerini bilmez isen maraba muamelesi görürsün ????????????
