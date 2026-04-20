Levent Gültekin’den Özgür özel’e beden dili dersi: Pedro Sanchez’in önünde iki büklüm ezilmişti

Görüntüleri değerlendiren Levent Gültekin, Özgür Özel’in Pedro Sanchez ile olan diyaloğunda aşırı "edilgen" bir tutum sergilediğini ifade etti.

"Bir İlgi Görmek İçin Çaba Sarf Ediyor"

Özel’in, Sanchez’in yanında "el pençe divan" durduğunu savunan Gültekin, CHP liderinin muhatabından bir ilgi görebilmek için yoğun çaba harcadığını ancak beklediği karşılığı tam olarak alamadığını belirtti.

Liderlik Profili Eleştirilerin Odağında

Gültekin’in analizlerine göre, Özgür Özel’in bu tavrı Türkiye’deki seçmen nezdinde de liderlik kredisini olumsuz etkiliyor. Videodaki görüntülerde, Sanchez’in Özel’e karşı mesafeli duruşu ve bir süre sonra arkasını dönüp gitmesi, Türk siyasetindeki liderlik vakarına uygun olmayan bir tablo olarak nitelendirildi.

Türkiye’de Erdoğan’dan başka lider yok!

Levent Gültekin ayrıca, Özgür Özel’in bu halini görenlerin Türkiye’de Erdoğan’dan başka bir lider yok” algısına neden olacağını söyledi.

"Acil Eğitim Alması Lazım"

Haberde dikkat çeken bir diğer nokta ise, ana muhalefet liderinin beden dili konusunda profesyonel bir destek alması gerektiğine dair yapılan vurguydu. Gültekin, Türkiye’nin en büyük muhalefet partisinin liderinin, uluslararası arenada kendinden daha emin ve dik bir duruş sergilemesi gerektiğinin altını çizdi.

Özetle: Özgür Özel’in İspanya Başbakanı karşısındaki bu görüntüsü, "milli vakar" ve "siyasi temsil" tartışmalarını da beraberinde getirdi.