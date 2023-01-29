Ümit Özdağ'ın Suriyelilerden sonra yeni vaadi! 'İçkiyi ucuzlatacağız'
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir tekel bayiini ziyaretinde, alkole indirim yapacaklarını vadetti.
Yeniakit.com.tr
Ümit Özdağ, esnaf ziyareti esnasında bir tekel bayiine girdi.
Tekel bayiini işleten iş yeri sahibi, Özdağ'a alkol fiyatından dert yandı.
Irkçı Ümit Özdağ da iktidar hayalini yeniden dile getirerek, "Zafer Partisi iktidarında sigara ve içkiye indirim yapacağız." vaadinde bulundu.
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