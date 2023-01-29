  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Al sana ‘tarafsız' dediğin hukukçular! Karamollaoğlu’na ders gibi yazı

Devlet Bahçeli: Adayımızın sonuna kadar arkasındayız

BBC 6'lı masaya yön veriyor! Kılıçdaroğlu'na destek Akşener'e uyarı: O iki ismi masaya getiremez!

Türkiye’den çıldırtan “petrol” hamlesi! Tam 30 trilyon dolarlık dev anlaşma

Fransızlar böyle duyurdu: Türkiye bağımsız bir ülke olmaya başladı

İYİ Partili isimden olay çıkış! Altılı masadakilerin alayı çılgına dönecek

Norveç’te rekor keşif: Bakır, çinko, altın ve gümüş bulundu! Milyonlarca yıllık: Dünya rezervlerinin iki katı

Bakan Akar, çileden çıktı! Bunlar tam bir şerefsiz

CHP'li Abdullatif Şener'den akla ziyan sözler! Bu kafaya ulaşmak için ne içiyor acaba

ABD medyasından Türkiye'ye ‘üzgünüz’ manşeti duyurdular! İstesek de istemesek de Türkiye NATO'da kalacak!
Siyaset Ümit Özdağ'ın Suriyelilerden sonra yeni vaadi! 'İçkiyi ucuzlatacağız'
Siyaset

Ümit Özdağ'ın Suriyelilerden sonra yeni vaadi! 'İçkiyi ucuzlatacağız'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir tekel bayiini ziyaretinde, alkole indirim yapacaklarını vadetti.

Yeniakit Publisher
2023-01-29 20:56:00 - 2023-01-29 21:38:48

 Yeniakit.com.tr 

Ümit Özdağ, esnaf ziyareti esnasında bir tekel bayiine girdi.

Tekel bayiini işleten iş yeri sahibi, Özdağ'a alkol fiyatından dert yandı.

Irkçı Ümit Özdağ da iktidar hayalini yeniden dile getirerek, "Zafer Partisi iktidarında sigara ve içkiye indirim yapacağız." vaadinde bulundu.

Muharrem İnce ile ittifak çalışmaları yürüten Ümit Özdağ destekledikleri tek adayı açıkladı!
Muharrem İnce ile ittifak çalışmaları yürüten Ümit Özdağ destekledikleri tek adayı açıkladı!

Siyaset

Muharrem İnce ile ittifak çalışmaları yürüten Ümit Özdağ destekledikleri tek adayı açıkladı!

Ümit Özdağ'dan tepki çeken 'Zafer Turizm' paylaşımı! Goebbels'i gölgede bıraktılar
Ümit Özdağ'dan tepki çeken 'Zafer Turizm' paylaşımı! Goebbels'i gölgede bıraktılar

Gündem

Ümit Özdağ'dan tepki çeken 'Zafer Turizm' paylaşımı! Goebbels'i gölgede bıraktılar

Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na: O zaman sizi destekleriz!
Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na: O zaman sizi destekleriz!

Siyaset

Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na: O zaman sizi destekleriz!

Mehmet Metiner'den ırkçı Ümit Özdağ'a sert tepki!
Mehmet Metiner'den ırkçı Ümit Özdağ'a sert tepki!

Siyaset

Mehmet Metiner'den ırkçı Ümit Özdağ'a sert tepki!

Ümit Özdağ alay konusu oldu! “Salağa salak deriz”
Ümit Özdağ alay konusu oldu! “Salağa salak deriz”

Gündem

Ümit Özdağ alay konusu oldu! “Salağa salak deriz”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23