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Gündem Ümit Özdağ'ın sokak provokasyonuna polis izin vermedi
Gündem

Ümit Özdağ'ın sokak provokasyonuna polis izin vermedi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Suriyelilere yönelik yeni provokasyonu polisler tarafından engellendi.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 17:50:00 -
Ümit Özdağ'ın sokak provokasyonuna polis izin vermedi

Sığınmacıları hedef alan ırkçı söylemlere öncülük eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yeni provokasyonuna emniyet güçleri izin vermedi.

Irkçı söylemleriyle gündemden düşmeyen Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, yine Suriyelileri hedef aldı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ümit Özdağ, "Suriyelilerin kendi ülkelerine gönderilmesi amacıyla tüm Türkiye’de başlattığımız imza kampanyası için Güvenpark’ta kuracağımız imza standına polis izin vermedi. Sayın Süleyman Soylu sadece kaldırıma barikat kurabilirsiniz ama Suriyeliler konusunda halkın fikirlerine asla!" ifadelerini kullandı.

Sıkı bir Arap karşıtı olarak tanınan ve zaman zaman Arapları hedef gösteren Ümit Özdağ'ın özellikle bu paylaşımları sosyal medyada tepkilere neden oluyor.

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