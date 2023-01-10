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Siyaset Ümit Özdağ'ın seviyesi yerlerde! Sinan Ateş cinayeti pankartı yaptırdı: Yerli ve milli katil kim?
Siyaset

Ümit Özdağ'ın seviyesi yerlerde! Sinan Ateş cinayeti pankartı yaptırdı: Yerli ve milli katil kim?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, üzerine "Yerli ve milli katil kim?" yazdırttığı Sinan Ateş cinayetine ilişkin pankartı partisinin il başkanlığı binalarına astıklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 17:24:00 - 2023-01-10 17:54:06
Ümit Özdağ'ın seviyesi yerlerde! Sinan Ateş cinayeti pankartı yaptırdı: Yerli ve milli katil kim?

 Yeniakit.com.tr 

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin çirkin bir pankart hazırlatan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hazırladığı pankartı partisinin il başkanlığı binalarına astırttı.

Özdağ pankartın üzerine Sinan Ateş'in fotoğrafını koydurttuğu pankarta, "Bir Türk milliyetçisini torbacılara vurdurtan yerli ve milli katil kim?" yazdırttı.

Özdağ asılan pankartı Twitter hesabından şu mesajla paylaştı: Zafer Partisi Genel Merkezi-PKK ile iltisaklı uyuşturucu satıcılarına öldürtülen Sinan Ateş cinayeti üzerindeki siyasi sis perdesi kaldırılmalı.

Devlet Bahçeli partisinin Grup toplantısına Ümit Özdağ'a asılacağı duyurulan pankarta ilişkin şöyle tepki göstermişti:

Şimdi de parti binalarına yerli ve milli katil kim yazılı afişler asıp küçüldüler. Suskunluğumuz asaletimizdendir. Bir lafa bakarız laf mı diye, bir de söyleyene bakarız adam mı diye. Edebimiz el vermez, edepsizlik edene.

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