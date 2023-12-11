Ümit Özdağ’ın provokatörlerine şok!

Zafer Partisi Samandağ Kurucu İlçe Başkanı Suphi Yıldız ve Kayseri İl Başkanlığı hesabını kullanan Hacı Ali Demirkay hakkında ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ve ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçunu işlediği gerekçesiyle gözaltı kararı alındı.

Suphi Yıldız ve Kayseri İl Başkanlığı hesabını yöneten Hacı Ali Demirkay "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin ardından çok sayıda dezenformasyon içerikli paylaşımlar gerçekleştirmiş, 'mülteciler' üzerinden yürütülen karalama kampanyaları ve algı operasyonlarında da başı çekmişlerdi.

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