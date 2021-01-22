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Siyaset Ümit Özdağ'ın ihracı yeniden gündemde
Siyaset

Ümit Özdağ'ın ihracı yeniden gündemde

İYİ Parti'de ihraç tartışması devam ediyor. Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den tekrar ihraç edilmesi söz konusu.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 12:50:00 -
Ümit Özdağ'ın ihracı yeniden gündemde

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partide FETÖ’cü tartışmasının fitilini ateşleyen isimdi. Parti yönetimi tarafından önce disipline sevk edildi, ardından partiden ihraç oldu. Ancak karar yargıdan döndü.

Gerekçeli karar İyi Parti’ye ulaştı

İYİ Parti'de gözler mahkemenin açıklayacağı gerekçeli karardaydı. Ankara 1'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin o kararı partiye ulaştı.

Partinin ilgili kurulları gerekçeli kararı ele alarak, inceledi. İhraç kararını iptal eden mahkeme, kararında teknik hata yapıldığı kanaatine varıldı.

Peki, Ümit Özdağ için yeniden ihraç süreci işleyecek mi? İhraç konusu, çarşamba günü Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplanan Genel İdare Kurulu'nda görüşülmedi.

Ancak, Ümit Özdağ'ın yeniden disiplin kuruluna sevki gündemde. Bunun hukuken uygun olmayacağını öne süren Özdağ'ın ise hangi adımı atacağı merak konusu.

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