Ümit Özdağ'ın ihraç iptaline ilişkin Meral Akşener'den 'yargı' eleştirisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partiden ihraç edilmesi kararının mahkemece iptal edilmesine ilişkin, "Anlaşılıyor ki partimizin sistemi içerisinde yargı çok hızlı çalıştı, bu çok manidar. Bütün yargıyla işi gücü olan insanlara inşallah örnek olur bu hızlı karar verme işlemi." dedi.

Akşener, Kartal Kordonboyu Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. İş yerlerine girerek esnafla sohbet eden ve onların sorunlarını dinleyen Akşener'e İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da eşlik etti.

Ümit Özdağ'la ilgili yargının ihraç kararı

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihraç kararının mahkemece iptal edilmesine dair de Akşener, şu değerlendirmede bulundu:

"Anlaşılıyor ki partimizin sistemi içerisinde yargı çok hızlı çalıştı, bu çok manidar. Bütün yargıyla işi gücü olan insanlara inşallah örnek olur bu hızlı karar verme işlemi. Diğer taraftan hatırlatırsınız Sayın Bahçeli'nin bir hızlı yargılama, çok uzun süre tutuklulukların doğru olmadığına dair bir beyanatı olmuştu. Demek ki yargı Sayın Bahçeli'nin bu ortaya koyduğu tavrı doğru bulmuş. Ben de kendisine katıldığımı söylemiştim o zaman. Bu arada çok uzun süre dava açılmış, ifadesi alınmamış partimizde ben başta olmak üzere insanlar var. Beş yıldır benim bir davam var sürüyor. Darısı onun başına. İl başkanımızın kendi kendine müracaatı var. Orada da demek ki yargı hızlı çalışabiliyormuş. O soruşturmanın da çok hızlı olabileceğine dair bir örnek bu, çok ilginç geldi bize. İnşallah bütün yargılamalarda aynı şey olur."

"Süreç yeniden mi başlayacak?"

Özdağ'la ilgili "Süreç yeniden mi başlayacak?" sorusuna Akşener, "Onu bilemem. Biz esnafı gezdik, hep beraber gezdik. Bize burada aşıyı soran oldu endişe sahibi olduğu için. Onun dışında siyasi partilerin iç bünyesindeki hiçbir konuda soru soran esnaf olmadı, müşteri olmadı. Daha ilginci FETÖ'cü, hain, darbeci, en son 'sözde' meselesi üzerine de bir soru soran olmadı. Kaç gündür geziyoruz, bu ikinci gün, bir soru soran olmadı. Dolayısıyla biz kendi iç bünyemizdeki meselelerle vatandaşımızın meselelerini örtmeyeceğiz. Su yolunu bulur, orada bir sorun yok." diye konuştu.

Akşener, Özdağ'ın tepki gösterdiği Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın dile getirdiği, "İYİ Parti'nin varlığı CHP sayesindedir" sözlerine ilişkin soruyu da yanıtsız bıraktı.

Açıklamasının ardından Kartal'dan ayrılan Akşener, daha sonra Tuzla'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Ümit Özdağ'ın 'hızlı yargı' eleştirilerine tepki

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun, mahkeme kararına ilişkin "Türk yargısının bu konudaki hızına hayran olduk. Keşke birçok konuda da aynı şekilde hızlı karar verseler." açıklamasıyla ilgili değerlendirmesi sorulan Özdağ, "Hukuki cehalet böyle bir şey. Demek ki hukuku genel sekreterden öğrenmiş. 30 günlük dava 28 gün içerisinde karara bağlanmış. Bir dava, bir soruşturma daha var, o da kendisiyle ilgili yürüyen diğer soruşturma. Bir de onun sonucunu beklemek lazım." yanıtını verdi.

Kanun ne diyor?

Öte yandan Siyasi Partiler Kanunu'nun 57. maddesi, "...Mahkeme bu itirazları diğer işlerden önce ve en geç 30 gün içinde basit muhakeme usulüne göre karara bağlar." ifadeleri kullanılıyor. Yani Akşener'in 'yargının hızlı olmasına' dair eleştirileri asılsız kaldı.