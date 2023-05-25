Ümit Özdağ'ın foyası ortaya çıktı! Numan Kurtulmuş canlı yayında açıkladı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı. Özdağ'ın kendilerinden bakanlık istediğini belirten Kurtulmuş, "Özdağ, göçmenlerin dönüşü ile ilgili bakanlık talep etti, bunun tercihen İçişleri olmasını istedi." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Habertürk'te gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile yaptığı görüşme ile ilgili konuşan Kurtulmuş, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"İçişleri Bakanlığı istedi"

Özdağ'ın bakanlık istediğini belirten Kurtulmuş, "Basın toplantısında da Özdağ 'Biz gönüllü değil gerekirse zorunlu olarak göndermek isteriz' dedi. Orada bir farklılığın olduğu açık. Bu konuları konuştuk. Göçmen meselesinin çok titiz ve detaylı şekilde hükümet tarafından çalışıldığını kendisine ifade ettik. Hiç konuşulmamış gibi açıklama yapması doğru değildi. Daha sonra net bir şekilde anlaşıldı ki, bunu söylemek istemezdim ama sayın Özdağ, göçmenlerin gönderilmesiyle ilgili bir bakanlık talebinde bulundu. Bir bakanlığın verilmesi ve göç meselesinin o bakanlık üzerinden düzenlenmesi, tercihen İçişleri Bakanlığı üzerinden düşünülüyordu." ifadelerini kullandı.

"Hiçbir şekilde al ver pazarlığı içinde olmadık"

Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Göç meselesinin bizim tarafımızdan düzenlenmesinin doğru olacağı, tercihan İçişleri Bakanlığı olmasının doğru olacağını ifade etti. Ben de verdiğim cevabı söyleyeyim; Cumhur İttifakı başından itibaren hiçbir şekilde al ver pazarlığı içerisinde olmadık. Cumhur İttifakı'na katılan hiçbir partinin böyle bir pazarlığı olmamıştır. Karşı tarafla daha evvel temasın olduğunu söyledi, görüşmeden sonra da temas olabileceğini söyledi. Biz de açık pazarlık değil ilkesel duruşumuz olduğunu söyledik. Temelde terör ve göç gibi iki konuyu konuştuk. Gayet güzel, medeni ve olgun bir görüşme oldu. Sonuçta esas meselenin bir pozisyon ya da bakanlık pazarlığı olduğunu ifade etmek isterim."