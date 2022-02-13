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Siyaset Ümit Özdağ’dan yine insanlık dışı açıklama!
Siyaset

Ümit Özdağ’dan yine insanlık dışı açıklama!

Suriyelilere yönelik faşizan açıklamaları ile bilinen Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, yine utanç verici ifadelerle gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2022-02-13 13:53:00 -
Ümit Özdağ’dan yine insanlık dışı açıklama!

 Yeni Akit  Ankara 

Kurucusu olduğu Ayyıldız Hareketi resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, "Türk halkının %90'ı 'Suriyeliler vatanlarına dönsün' diyor. Parmağınızı kımıldatmıyorsunuz. Saray rejimi vatandaşlık veriyor; sarı muhalefet ses etmiyor. Biz de Türk milletine söz veriyoruz. Türkiye'de bir tane Suriyeli kalmayacak" ifadelerini kullanarak bir kez daha faşist zihniyetini ortaya koydu.

Ümit Özdağ, sığınmacı düşmanlığını öyle bir boyutlara taşıdı ki, kurucusu olduğu Zafer Partisi’nin sloganını bile “Zafer Partisi gelecek, sığınmacılar gidecek” olarak belirledi.

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