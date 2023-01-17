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Gündem Ümit Özdağ'dan tepki çeken 'Zafer Turizm' paylaşımı! Goebbels'i gölgede bıraktılar
Gündem

Ümit Özdağ'dan tepki çeken 'Zafer Turizm' paylaşımı! Goebbels'i gölgede bıraktılar

Zafer Partisi'nin yeni reklam filmi Hitler'in propaganda Bakanı Joseph Goebbels'i bile kıskandıracak cinsten.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 01:59:00 - 2023-01-17 02:06:00

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan "Zafer Turizm" paylaşımı, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Zafer Partisi seçim öncesi ilk kampanya videosunu paylaştı. Ümit Özdağ'ın sık sık adını kullandığı 'Zafer Turizm' otobüsünün yer aldığı video sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Suriyeli sığınmacılarıyla ilgili yaptığı provokatif paylaşımlarla gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ paylaşımında, "Zafer Turizm'in tek yönlü Şam seferleri için bilet satışlarımız başlamıştır. Göndermek istediğiniz ismi eft açıklamasına yazın, rezervasyonunu yapalım." ifadelerini kullandı.

Goebbels kimdir?

Dr. Paul Joseph Goebbels (29 Ekim 1897, Rheydt (Mönchengladbach) - 1 Mayıs 1945, Berlin), 1933-1945 yılları arasında Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanlığı yapmış Alman politikacı ve Nazi Almanyası'nın ikinci şansölyesi. Adolf Hitler'in en yakın arkadaşlarından biri ve en sadık yandaşıydı. Kendisi coşkulu ve enerjik hitabet yeteneği, topluluk önünde konuşma becerisi, sert anti-semitik görüşleri ve kitlesel propagandanın Büyük Yalan olarak bilinen tekniğini kullanmadaki ustalığıyla bilinirdi. Hitler intihar ettikten sonra bir günlüğüne III. Reich'in başına geçmiştir.

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