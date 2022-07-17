Ümit Özdağ'dan şok İmamoğlu iddiası! "Bunu yaptı" deyip açıkladı

Irkçı çıkışlarıyla gündem olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan Ekrem İmamoğlu'na ilişkin dikkat çeken bir iddia geldi. Özdağ, İmamoğlu'nun AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Cengiz İnşaat'ı ziyarete gittiğini öne sürdü.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 1. Olağan İzmir İl Kongresi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında iddialarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cengiz İnşaat'ı ziyaret ettiğini öne süren Özdağ, "Millete umut diye sundukları ama hemen fos çıkan bir İstanbul Belediye Başkanı var. Ortada İstanbul Belediye Başkanı olmaktan çok nöbetçi Cumhurbaşkanı adayı diye geziyor. Daha geçtiğimiz günlerde utanmadan Cengiz İnşaat'ı ziyarete gitti adam. Bu işte, Millet İttifakı denilen ittifakın karakterini gösteren bir ziyaret" dedi.

Özdağ'ın, İmamoğlu'nun onca falsosu olmasına rağmen, gayet sıradan bir olayı sanki kabahatmiş gibi göstermesi "kayıkçı kavgası" olarak yorumlandı.