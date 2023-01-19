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Siyaset Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na: O zaman sizi destekleriz!
Siyaset

Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na: O zaman sizi destekleriz!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için şartlarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-19 20:45:00 - 2023-01-19 20:52:55
Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na: O zaman sizi destekleriz!

 Yeniakit.com.tr 

Irkçı politikasıyla gündemden düşmeyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi.

"Atatürk’ün kurduğu cumhuriyete ve kuruluş ilkelerine sahip çıkacağınız zaman sizi destekleriz" diyen Özdağ, şartlarını sıraladı.

CHP'nin kuşatma altında olduğunu söyleyen Özdağ, "Sayın Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün partisinin Genel Başkanı olduğunuzu, Atatürk'ün koltuğunda oturduğunuzu hatırlayın ve PKK artıklarını, saray artıklarını, FETÖ artıklarını etrafınızdan uzaklaştırın." dedi.

Masaya 2 parti önerdi!

Ümit Özdağ, 6'lı masadan çıkartacağı partilerin yerine Doğru Parti ile Adalet Partisi'nin oturmak istediğini de belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

Eğer bunları yaparsanız, kaybedeceğiniz oyun çok daha fazlasını Türkiye Cumhuriyeti'ne, Atatürk'e sadık, Atatürk'ün koyduğu ilkelere bağlı ve milli, üniter, laik devleti benimseyen yurttaşlardan alacağınız oylarla telafi edeceksiniz. Bu ilkeleri desteklerseniz biz de sizi destekleriz. Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz de benim aracılığımla sizi destekleyeceğini ifade ettiler.

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Yorumlar

Ahmet Galatalı

Bre gafil, bilmez misin asıl o masadan kılıçdaroğlu kalkarsa milli olur

Deme yav

Senin oyunda mı vardı kaç tane 4-5 var mı o zaman kimi desteklersen kesin seçilir ????????
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