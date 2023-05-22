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Siyaset Ümit Özdağ'dan "ikinci tur" kararı
Siyaset

Ümit Özdağ'dan "ikinci tur" kararı

Yeniakit Publisher
2023-05-22 12:06:00 -
Ümit Özdağ'dan "ikinci tur" kararı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin ikinci turdaki tutumunu yarın açıklamaya karar verdi.

14 Mayıs seçimlerinde yüzde 5 oy alan ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda hangi adayı destekleyeceği merak konusuydu.

Zafer Partisi'nin de yer aldığı ATA İttifakı'nın adayı olan Oğan, kararını henüz açıklamadı.

Zafer Partisi ise kararını yarın duyuracağını açıkladı. Yapılan yeni açıklamaya göre Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turuna ilişkin partisinin kararını yarın açıklayacak.

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Yorumlar

şeyh şamil bu

hem milliyetçiyim diyecen hem pkk terör örgütüyle bir araya asla gelemem diyecen hem ülkenin emparyalizmle bir beka sorunu var diyecen hem de kararsız kalıp yok bu gün yok yarın açıklayacam diyecen. bunlar çelişkilerle dolu bir çuval saçmalık. sen neye karar verirsen ver millet kararını zaten vermiş. seni de sandığa göndü bitirdi zaten. buradan bir çıkar sağlar mıyım diye debelenip durma.
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