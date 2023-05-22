Ümit Özdağ'dan "ikinci tur" kararı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin ikinci turdaki tutumunu yarın açıklamaya karar verdi.
14 Mayıs seçimlerinde yüzde 5 oy alan ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda hangi adayı destekleyeceği merak konusuydu.
Zafer Partisi'nin de yer aldığı ATA İttifakı'nın adayı olan Oğan, kararını henüz açıklamadı.
Zafer Partisi ise kararını yarın duyuracağını açıkladı. Yapılan yeni açıklamaya göre Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turuna ilişkin partisinin kararını yarın açıklayacak.