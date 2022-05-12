Ümit Özdağ’dan her gün yeni bir şov

YENİ AKİT ANKARA

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ şimdi de hekimler üzerinden şov yapmaya başladı.

Özdağ sosyal medya hesabı üzerinden, “2 yıl önce 350 bin TL olan oturduğum evin yan dairesini bir Faslı 1.850.000 TL'ye aldı. Konya'da otogarın yanındaki dairede Faslının ne işi var. O evi almam için maaşımın tamamını kredi ödemem gerek ve Konya’daki 2 kanser cerrahından biriyim. Okumuş adam bu kadar ezilir mi?” şeklinde paylaşım yapan sözde doktorun paylaşımını beğenerek, “Bir Türk doktorun kendi ülkesinde kendisini mülteci gibi hissetmesi bu şekilde ifade edilebilir” yorumunda bulundu.

Aynı sözde doktor da Özdağ’ın bu yorumuna, “İstifa ettim Ümit bey, pazartesi kamudaki son günüm. Kiradaki evimin sahibi olamıyorsam kamuda çalışmanın anlamı yok. Zorunlu hizmette Afrin harekâtında gönüllü olan biriydim. 3 yıl ailemden ayrı çalıştım. Artık olmuyor. Umarım cumhurbaşkanımız hekimlerin sıkıntılarını görür” diyerek cevap verdi.