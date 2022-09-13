Ümit Özdağ'dan hadsiz eylem! "Yerli ve milli Escobar" afişi ile provokasyon!
Zafer Partisi Fatih İlçe Başkanlığı, hadsiz bir eyleme imza atarak, İstanbul Fatih'te "Yerli ve milli Escobar" pankartı astı. Emniyet güçleri pankartı indirirken asanlar hakkında işlem başlattı.
Yeniakit.com.tr
Irkçı açıklamaları ile gündemden düşmeyen Ümit Özdağ'ın partilileri hadsiz bir eyleme imza attı.
İstanbul'un Fatih ilçesinde iki bina arasında, "Yerli ve milli Escobar" yazılı afiş asıldı.
Zanlılar belirlendi
Emniyet güçleri kamera incelemeleri sonucunda pankartın Zafer Partisi Fatih İlçe Başkanlığı tarafından asıldığını belirledi.
Afiş emniyet güçleri tarafından indirilirken, Zafer Partili provokatörler, polise engel olmaya çalıştı.
Talimatın sahibi Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in sözleri üzerinden hadsizce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı:
Zafer Partisi Fatih ilçe başkanlığı tarafından asılan bu pankartı indirmek için bütün polis teşkilatı gece seferber oldu. İlçe başkanımız gözaltına alındı. Kim üzerine alındı acaba?