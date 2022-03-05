Ümit Özdağ'dan haddi aşan çıkış! 'Diyanet'in arkasında namaza durmak günah'

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, BBN Türk canlı yayınında Hulki Cevizoğlu'na konuştu.

Eleştirinin dozunu kaçırıp haddini aştı!

Ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özdağ, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Suriyeli vatandaşlara yönelik çeyiz yardımını eleştirirken haddi aşan ifadeler kullanarak, "Sizin arkanızda namaza durmak günah be." dedi.

"Diyanet İşler Başkanlığı Suriye’de evlenecek çiftlere çeyiz yardımı yapıyor. Çeyiz yardımı, çeyiz. İnanamıyorum." diyen Özdağ, "ekonomok kriz" çığırtkanlığı yaptığı açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

Sizin arkanızda namaza durmak günah be. Bu ülkede insanlar aç, bu ülkede ekonomik sıkıntıdan intihar eden annneler babalar var. Hal böyleyken milletin gözünün içine bakmaya utanmıyor musunuz siz? Nasıl çeyiz yardımı yaparsınız? Bir Türk ailesine yapsanıza çeyiz yardımı. Alay mı ediyorsunuz bu milletle? Milletin gerçek gündemi bu.