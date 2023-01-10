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Gündem Ümit Özdağ'dan akıl almaz seçim kampanyası! Cübbeli Ahmet duysa, "Manyak manyak işler" der
Gündem

Ümit Özdağ'dan akıl almaz seçim kampanyası! Cübbeli Ahmet duysa, "Manyak manyak işler" der

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisine üyelik için, duyanları kahkahaya boğan bir kampanya başlattı.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 14:24:00 -
Ümit Özdağ'dan akıl almaz seçim kampanyası! Cübbeli Ahmet duysa, "Manyak manyak işler" der

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisine üyelik için, duyanları kahkahaya boğan bir kampanya başlattı.

Özdağ, partisine üye olan 10 kadının İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan bir güzellik salonunda ücretsiz cilt bakımı alacağını duyurdu.

Gaziosmanpaşa'da esnaf ziyareti gerçekleştiren Özdağ, bir güzellik salonundan Zafer Partisi'ne üye olan 10 kadın için ücretsiz cilt bakımı sözü aldı.

Özdağ, sosyal medya hesabı üzerinden kampanya hakkında yaptığı paylaşımında, "İstanbul Gaziosmanpaşa'da harika bir güzellik salonu açan Dilek Hanım, Zafer Partisi'ne üye olan 10 kadın için ücretsiz cilt bakımı ve Zafer Partisi üyesi kadınlara sürpriz indirimler yapacağı sözünü verdi. e-Devlet'ten Zafer Partisi üyesi olduğunuzu gösterip, indirimli hizmet alabilirsiniz" ifadelerini kullandı.  

 

 

 

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