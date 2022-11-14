Ümit Özdağ'dan Ahmet Davutoğlu'na rezil çağrı! PKK'yı değil iktidarı hedef gösterdi

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Siyasi bir liderden çok mahalle kabadayısı gibi konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ahmet Davutoğlu üzerinden iktidarı hedef aldı.

PKK terör örgütünün adını anıp lanetlemekten yine imtina eden Özdağ, İstiklal'deki hain saldırıyı iktidara yıktı.

Ahmet Davutoğlu'nun, 2015 yılındaki Haziran-Kasım seçimlerine ilişkin gizli bilgilere sahip olduğunu iddia eden Özdağ, "Senin yakın çevrene neler anlattığını biliyorum. Korkma oğlum çık anlat." dedi.

Özdağ'ın konuşmasını izleyenler, "Biliyorsan sen niye anlatmıyorsun?" diye sordu.