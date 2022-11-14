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Siyaset Ümit Özdağ'dan Ahmet Davutoğlu'na rezil çağrı! PKK'yı değil iktidarı hedef gösterdi
Siyaset

Ümit Özdağ'dan Ahmet Davutoğlu'na rezil çağrı! PKK'yı değil iktidarı hedef gösterdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, PKK terör örgütünün İstiklal'deki saldırısı üzerinden iktidarı hedef aldı. Provakatif ifadeler kullanan Özdağ, Ahmet Davutoğlu'na, "Senin yakın çevrene neler anlattığını biliyorum. Korkma oğlum çık, anlat." diye rezil bir çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 22:28:00 - 2022-11-14 23:25:30

 Yeniakit.com.tr 

Siyasi bir liderden çok mahalle kabadayısı gibi konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ahmet Davutoğlu üzerinden iktidarı hedef aldı.

PKK terör örgütünün adını anıp lanetlemekten yine imtina eden Özdağ, İstiklal'deki hain saldırıyı iktidara yıktı.

Ahmet Davutoğlu'nun, 2015 yılındaki Haziran-Kasım seçimlerine ilişkin gizli bilgilere sahip olduğunu iddia eden Özdağ, "Senin yakın çevrene neler anlattığını biliyorum. Korkma oğlum çık anlat." dedi.

Özdağ'ın konuşmasını izleyenler, "Biliyorsan sen niye anlatmıyorsun?" diye sordu.

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Yorumlar

Yoxqatlı

Bı kuduzu balayın ısırmasın milleti munafık

Gence

kani bozuk domuz, varsa yüregin amerikaya laf et kafir. kafana kursun yiyecek adamsin
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