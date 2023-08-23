Ümit Özdağ'a Lawrence benzetmesi
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, toplumda körüklediği ırkçılık ve ayrıştırıcı bir tavırda olmasını İngiliz ajanı Lawrence'a benzettiler.
Zaman zaman ilginç göçmen ve mülteci haberlerle adını duyuran Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kullandığı dil ve ırkçı tavır nedeniyle geçmişte Araplar ve Türkler arasındaki birliği yıkan İngiliz ajan Lawrence'a benzetildi.
Sosyal medyada yapılan analizde, Lawrence'ın Arapların içine sızıp Araplarda Türk nefreti oluşturup Arap ve Türk birliğini yıktığı, Ümüt Özdağ'ın ise, Türklerin içine sızıp Türklerde Arap nefreti oluşturup Türk ve Arap birliğini engellediği yorumlandı.