  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ümit Özdağ'a Lawrence benzetmesi
Gündem

Ümit Özdağ'a Lawrence benzetmesi

Yeniakit Publisher
2023-08-23 23:18:00 -
Ümit Özdağ'a Lawrence benzetmesi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, toplumda körüklediği ırkçılık ve ayrıştırıcı bir tavırda olmasını İngiliz ajanı Lawrence'a benzettiler.

Zaman zaman ilginç göçmen ve mülteci haberlerle adını duyuran Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kullandığı dil ve ırkçı tavır nedeniyle geçmişte Araplar ve Türkler arasındaki birliği yıkan İngiliz ajan Lawrence'a benzetildi.

Sosyal medyada yapılan analizde, Lawrence'ın Arapların içine sızıp Araplarda Türk nefreti oluşturup Arap ve Türk birliğini yıktığı, Ümüt Özdağ'ın ise, Türklerin içine sızıp Türklerde Arap nefreti oluşturup Türk ve Arap birliğini engellediği yorumlandı.

 


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23