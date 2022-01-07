"Ümit Özdağ" Yeniçağ'da hortladı

Yeniçağ Yazarı Esfender Korkmaz, Türkiye'de yaşayan Suriyelileri hedef alan bir yazı kaleme aldı. Korkmaz'ın "Suriyeli kültürümüzü tahrip ediyor" başlıklı yazısı her fırsatta Türk halkını Suriyelilere karşı galeyana getirmeye çalışan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı akıllara getirdi.

Türkiye'de yaşayan her 5 kişiden 4'ünün Suriyeli göçmenlerden aşırı derecede rahatsız olduğunu ileri süren Korkmaz, ırkçı söylemlere başvurarak şunları kaydetti:

"Kadir Has Üniversitesi Türkiye Eğilimleri Araştırması 2021 anket sonuçlarına göre; Türkiye'de beş kişiden dördü Suriyeli göçmenlerden aşırı derecede rahatsızdır.

Halkın sığınmacılardan rahatsız olma gerekçeleri şöyledir.

1. Halkın yüzde 79,4'ü Suriyelilerin ''Ucuz ve kaçak işgücü'' oldukları için Türkiye'de işsizliğe neden olduklarını söylüyor.

Türkiye'de fiilen dört kişide bir kişi işsizdir. İşsizliğin bu kadar tırmanmasında, yerli ve yabancı yatırımların durması, üretimde ithal girdi payının yüksek olması ve Suriyelilerin kaçak olarak çalıştırılması geliyor.

Hükümette, istihdam da Suriyelilere öncelik veriyor. Devlet vatandaşından esirgediği desteği Suriyelilere veriyor… Söz gelimi İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı, Suriyelilere yönelik mesleki eğitim programı düzenledi.

Önceki yıl açıklanan program kapsamında 1 Suriyeli işçiyi sigortalı olarak işe alan işveren, 1 Türk işçi ile birlikte 6 ayda toplam 11 bin 400 TL teşvikten yararlanacak.

Önceki Tarım bakanı da Urfada; Suriyeliler isteseler dahi göndermeyeceklerini, tarımda onlardan yararlanmak gerektiğini söyledi. Gerçekte ise tarımda gizli işsizlik var.

2. Halkın yüzde 71,5'i Suriyelilerin suç meyilli olmaları nedeni ile sorun olduklarını düşünüyor.

Suriyelerde suç eğilimi yüksek. Bu gerçeği her gün yaşıyoruz.

Daha yeni Suriye uyruklu iki göçmen, sosyal medyada kadınlara yönelik hakaret ve tehditte bulundukları konuşmanın görüntülerinin paylaşılmasının ardından biri İzmir´de, diğeri ise Aydın'da gözaltına alındı ve sınır dışı edildi.

Suriyeliler Kendi aralarında husumeti Türkiye'ye de taşıdılar. Söz gelimi geçtiğimiz yaz İstanbul, Esenyurt'ta aralarında husumet bulunan Suriyeli iki aile arasında sokak ortasında kavga çıktı. Kavga sırasında kalasla yapılan saldırıda bir kişi ağır yaralandı. Hepimiz bu tür kavgaları sosyal medyadan gördük.

Yine sık sık Suriyelilerin çete oluşturdukları ve gasp yaptıkları haberlerini de okuyoruz.

Basında her gün Suriyelilerle ilgili suç haberleri var.

Bazıları;

Konya'da 6 kişinin para ve cep telefonlarını gasp eden 9 kişilik Suriyeli çete çökertildi.

Çocukları dilendiren 12 Suriyeli çete üyesi yakalandı.

Küçükçekmece'de oturan 4 Suriyeli, 21 yaşındaki bir genci kaçırdı.

Aynı çizgide daha binlerce haber.

3. Yine anketlerde halkın yüzde 71,6'sı Suriyelilerin Milli Kimliğimize zarar verdiklerine inanıyor.

Suriye'de savaş var. Her savaşta her genç kendi ülkesi ve ideolojisi için savaşır. Bu gençler ülkeleri için savaşıp, bunların ailesi Türkiye'ye gelse, insani değer yargıları içinde yorumlanabilir. Ne var ki ülkesini ve evini bırakıp kaçanları hangi insani değere sığdıracağız?

Eğer Suriye'de yaşam tehlikesi varsa, neden bunlar her bayramda Suriye'ye gidiyor. Üstelik Hükümet, Vali organize ediyor. Suriye'ye tatil yapar gibi giriyor ve dönüyorlar.

Öte yandan; aynı araştırmada ankete katılanlar; Suriyelilerin gitmesini ve göçmen kabulüne son verilmesini istiyor.

* 1. Halkın yüzde 80,7'si göçmen alımına son verilmeli diyor.

* 2. Halkın yüzde 79,4'ü de mevcut göçmenler geri gönderilsin diyor.

Halk istemediği halde, Hükümet neden göçmenlerde direniyor. Bu alanda uzman Umit Özdağ, iktidarın gizli gündemi var diyor. Halk arasında tartışılanlar ise;

1. AKP vatandaş yaptığı Suriyelilerden oy toplayacak.

2. Halk sokağa çıkarsa, hükümet Suriyelileri kullanacak.

3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP tabanını "ümmet" ve "ensar" gibi ideolojik ve dini söylemlerle konsolide etmeye çalışıyor. Suriyelileri ümmet olarak görüyor.

4. Hükümet Suriyelileri Avrupa için pazarlık masasında kullanıyor.

Suriyeliler konusunda iki gerçek var:

BİR... Altı milyon parasız ve işsiz insanın olduğu bir Türkiye'de ekonomik kalkınma ve sosyal istikrar sağlanamaz.

İKİ... Bu kadar sığınmacı sırayla vatandaş yapılıyor. Bu gidiş Milli birliğimize ve kültürümüze konulan dinamittir. Toplum siyasi tercihlerinde iyi düşünmeli ve Milli değerlerimizi tahribattan kurtarmaya öncelik vermelidir."