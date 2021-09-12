Ümit Özdağ ve Kılıçdaroğlu arasında faşistlik yarışması

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Ülkeleri bebek katili Beşar Esed tarafından harap edilen Suriyeliler, güvenli liman olarak gördükleri Türkiye’ye sığındı. Daha ilk günden bu yana Suriyeli mültecilere karşı ırkçı bir tavır takınan çakma milliyetçiler, faşist yaklaşımlarını farklı bir boyuta taşımaya başladı.

AK Parti’yi devirmek için birbiriyle yarışan ancak milletin milli manevi hiçbir değerini benimsemedikleri için her seçimde hezimeti yaşayan muhalifler, artık Suriyeliler üzerinden faşistlik yarışmasına kalkıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ırkçı söylemleri sağ duyulu kesimin tepkilerine neden oldu. Kılıçdaroğlu’na Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da tepki gösterdi. Ancak Özdağ’ın tepkisi, halkın tepkisi gibi olmadı. Özdağ, Kılıçdaroğlu’nu az ırkçı olduğu gerekçesiyle eleştirdi!..

Twitter’dan Suriyelileri hedef gösteren Kılıçdaroğlu, “Ülkemizin mahallelerini emperyalistlere peşkeş çektin, milyonlarca sığınmacı ile devletin demografisini değiştirdin.” mesajını paylaştı.

Ümit Özdağ ise, Kılıçdaroğlu’nun mesajına cevaben, “2011-2020 arasında milyonlarca sığınmacının gelişini sessizce seyrettin.2020’de Göç ve Entegrasyon Bakanlığı kuracağım, Suriyelilerle yardımları anayasal hak yapacağım dedin.Şimdi gönüllü gidenleri geri yollayacağım diyorsun. Gönüllüsü falan yok, Zafer geliyor Suriyeliler gidiyor” ifadelerini kullandı.