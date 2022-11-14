  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Ümit Özdağ PKK dışında herkesi hedef aldı!
Siyaset

Ümit Özdağ PKK dışında herkesi hedef aldı!

İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısının yaşandığı noktada açıklamalarda bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, AK Parti'den önce mayınlarla döşeli sınırlara rağmen karakol baskınlarında verilen binlerce şehidimizi unutarak, ırkçı politikalarına devam etti.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 19:57:00 - 2022-11-14 21:45:08
Ümit Özdağ PKK dışında herkesi hedef aldı!

 Yeniakit.com.tr 

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstiklal'deki terör saldırısı üzerinden ırkçılık politikasını sürdürdü.

Özsağ, saldırının gerçekleştirildiği noktaya giderek açıklamalarda bulundu.

Terör örgütü PKK'nın dışında herkesi hedef alan Özdağ, "İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarıyla benim edindiğim bilgiler farklı." dedi.

"Dün burada altı şehit verdik." diyen Özdağ, "Ülke böyle yönetilmeye devam ederse çok daha şehit vereceğiz ne yazık ki." ifadeleri ile iktidarı hedef alırken, AK Parti'den önce mayınlarla döşeli sınırlara rağmen karakol baskınlarında verilen binlerce şehidimizi unutarak, "Eğer bizim isteğimiz olsa sınıra mayın döşenseydi, buraya gelen alçak sınırda mayınla kendisi patlar ölürdü." şeklinde konuştu.

Ümit Özdağ işte şimdi hapı yuttu! Bomba gelişme az önce tüm Türkiye'ye duyuruldu
Ümit Özdağ işte şimdi hapı yuttu! Bomba gelişme az önce tüm Türkiye'ye duyuruldu

Siyaset

Ümit Özdağ işte şimdi hapı yuttu! Bomba gelişme az önce tüm Türkiye'ye duyuruldu

Irkçı Ümit Özdağ'a esnaf şamarı! Bu cevabı hiç beklemiyordu
Irkçı Ümit Özdağ'a esnaf şamarı! Bu cevabı hiç beklemiyordu

Siyaset

Irkçı Ümit Özdağ'a esnaf şamarı! Bu cevabı hiç beklemiyordu

Irkçılıktan arta kalan zamanlarda siyasetle de ilgileniyor... Ümit Özdağ, Akşener'i ifşa etti!
Irkçılıktan arta kalan zamanlarda siyasetle de ilgileniyor... Ümit Özdağ, Akşener'i ifşa etti!

Siyaset

Irkçılıktan arta kalan zamanlarda siyasetle de ilgileniyor... Ümit Özdağ, Akşener'i ifşa etti!

Ümit Özdağ'dan bomba 6'lı masa tahmini! Stüdyodakiler inanamadı
Ümit Özdağ'dan bomba 6'lı masa tahmini! Stüdyodakiler inanamadı

Siyaset

Ümit Özdağ'dan bomba 6'lı masa tahmini! Stüdyodakiler inanamadı

Ümit Özdağ'a Timurtaş Hoca ile cevap!
Ümit Özdağ'a Timurtaş Hoca ile cevap!

Siyaset

Ümit Özdağ'a Timurtaş Hoca ile cevap!

16
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

halit sen

bunlar hepsi rand pesinder  

Ahmet

Sınırlarımızdan terörist kaçak kaçakçı giremez
TÜM YORUMLARA GİT ( 16 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23