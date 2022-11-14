Ümit Özdağ PKK dışında herkesi hedef aldı!

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstiklal'deki terör saldırısı üzerinden ırkçılık politikasını sürdürdü.

Özsağ, saldırının gerçekleştirildiği noktaya giderek açıklamalarda bulundu.

Terör örgütü PKK'nın dışında herkesi hedef alan Özdağ, "İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarıyla benim edindiğim bilgiler farklı." dedi.

"Dün burada altı şehit verdik." diyen Özdağ, "Ülke böyle yönetilmeye devam ederse çok daha şehit vereceğiz ne yazık ki." ifadeleri ile iktidarı hedef alırken, AK Parti'den önce mayınlarla döşeli sınırlara rağmen karakol baskınlarında verilen binlerce şehidimizi unutarak, "Eğer bizim isteğimiz olsa sınıra mayın döşenseydi, buraya gelen alçak sınırda mayınla kendisi patlar ölürdü." şeklinde konuştu.