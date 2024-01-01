Ümit Özdağ o provokatörü de savundu!

Özdağ skandal olay üzerinden yaptığı çıkarımla ruh sağlığının yerinde olmadığını yine ortaya koydu.

Mesajının başlangıcında, "Türkiye’nin etrafında daralan bir dış düşman çemberi var. Kuzey Irak’ta 12 askerimizin şehit edilmesi ile sonuçlanan saldırı bunun açık kanıtlarından sadece birisi. İçeride ise ülkemize saldırı için fırsat kollayan terör örgütleri var." ifadelerini kullanan Özdağ, "Ayrıca anayasal rejimi yıkarak demokrasiden kalan son kırıntıları da tasfiye etmek isteyen, şeriat rejimini kurmak isteyen gruplar her geçen gün biraz daha saldırganlaşıyor. Böyle bir ortamda hazırlıklı grupların ortalığı karıştırmasına asla fırsat vermeden siyasal gücümüzü sandığa taşımak görevi ile karşı karşıyayız." dedi.

Günahsız bir insanın yüzünü kan içinde bırakan hadsizi savunmuyormuş gibi davranan Özdağ, provokatör Akertürk'e tepki gösterenleri hedef aldı.

Umarım polis/savcılar sadece onaylamadığım bir tepki gösteren üniversite öğrencisine değil üstüne vazife olmamasına rağmen orada polis varken genci tokatlayan kişiyi de karakola/adliyeye götürürler.

“Hilafet istiyoruz” diyerek sokakları karıştıran elemanlar, size gelince sizin hangi ülkenin istihbarat servisine çalıştığınızı herkes biliyor. Atatürk’ün izinde ailenizi ve vatanımızı savunacağız.

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