Bolu'da gencin çaresiz bakışı: Cayır cayır yanarken izledi!
Bolu'da bilinmeyen nedenle yanan motosiklete çevredeki çocuklar pet şişe ile su dökerken, motosikletin sahibi genç kendini üzüntüden yere bıraktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Bolu'da bilinmeyen nedenle yanan motosiklete çevredeki çocuklar pet şişe ile su dökerken, motosikletin sahibi genç kendini üzüntüden yere bıraktı.
Bolu merkez Kültür Mahallesi'ndeki Adile Naşit Parkı önünde henüz belirlenemeyen nedenle motosiklet alev aldı.
Yangını fark eden çocuklar ellerindeki pet şişelerde bulunan suları dökerek alevleri söndürmeye çalıştı.
Motosikletinin yandığını gören genç, üzüntüyle kendini yere bıraktı.
Söndürülen motosiklette hasar oluşurken yaşananlar cep telefonuyla kaydedildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23