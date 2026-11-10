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Bolu'da gencin çaresiz bakışı: Cayır cayır yanarken izledi!

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Bolu'da gencin çaresiz bakışı: Cayır cayır yanarken izledi!

Bolu'da bilinmeyen nedenle yanan motosiklete çevredeki çocuklar pet şişe ile su dökerken, motosikletin sahibi genç kendini üzüntüden yere bıraktı.

#1
Foto - Bolu'da gencin çaresiz bakışı: Cayır cayır yanarken izledi!

Bolu merkez Kültür Mahallesi'ndeki Adile Naşit Parkı önünde henüz belirlenemeyen nedenle motosiklet alev aldı.

#2
Foto - Bolu'da gencin çaresiz bakışı: Cayır cayır yanarken izledi!

Yangını fark eden çocuklar ellerindeki pet şişelerde bulunan suları dökerek alevleri söndürmeye çalıştı.

#3
Foto - Bolu'da gencin çaresiz bakışı: Cayır cayır yanarken izledi!

Motosikletinin yandığını gören genç, üzüntüyle kendini yere bıraktı.

#4
Foto - Bolu'da gencin çaresiz bakışı: Cayır cayır yanarken izledi!

Söndürülen motosiklette hasar oluşurken yaşananlar cep telefonuyla kaydedildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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