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Siyaset Ümit Özdağ ile Rudaw muhabiri arasında Ahmet Taşkaya tartışması!
Siyaset

Ümit Özdağ ile Rudaw muhabiri arasında Ahmet Taşkaya tartışması!

Taksim İstiklal'de hain terör saldırısının gerçekleştiği noktada incelemede bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile PKK yayın organlarından Rudaw'ın muhabiri arasında, Ahmet Taşkaya tartışması yaşandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 19:03:00 - 2022-11-15 19:48:18

 Yeniakit.com.tr 

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Taksim İstiklal Caddesi'nde patlamanın yaşandığı noktaya gitti.

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Özdağ hain terör saldırısı üzerinden de ırkçı politikasını sürdürerek AK Parti iktidarını hedef alıp, saldırıyı göçmenlerle ilişkilendirdi.

Özdağ'a PKK yayın organlarından Rudaw muhabiri beklemediği bir soru yöneltti.

Rudaw muhabiri, Zafer Partili Ahmet Taşkaya'nın patlamadan sonra Avukat Jiyan Tosun'u saldırıyı gerçekleştiren fail olarak hedef göstermesini hatırlatarak, "Ahmet Taşkaya hakkında bir şey söyleyecek misiniz?" dedi.

Ümit Özdağ soruya, "Gerekeni arkadaşlar söyledi." diye cevap verdi.

Rudaw muhabiri bu sefer de "Taşkaya'yı partiden ihraç edecek misiniz?" sorusunu yöneltti.

O esnada Ümit Özdağ'ın yanında olan partili, "Efendim, bunlar PKK'nın kanalı Rudaw." ifadesini kullandı.

Yürürken bir anda duran Ümit Özdağ, Rudaw muhabirine dönerek, "Zafer Partisi iktidarında Rudaw TV Türkiye sınırları içine giremeyecek. Bölücü olduğu ve Türkiye'nin parçalanmasına hizmet ettiği için.." dedi.

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Yorumlar

TÜRK,SELÇÜKLU,VE OSMANLI TORUNLARIYIZ

RUDAW IRAK KÜRT BÖLGESEL BİR YAYIN ORGANI PKK SEMPATİZANI AYNI ZAMANDA BU MEDYA KURULUŞUNU VE BÜTÜN IRAK YAYIN ORGANLARINI VE TV KANALLARINI İSRAİLİN MOSSAD ERBİL VE SÜLEYMANİYE MOSSAD BÜROSU FONLUYOR ARICA YAZIM BASIM VE ORGANİZASYONUNU YAPAN MOSSAD VE SİYONİST İSRAİLDİR,,
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