Ümit Özdağ ile Rudaw muhabiri arasında Ahmet Taşkaya tartışması!

Yeniakit.com.tr

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Taksim İstiklal Caddesi'nde patlamanın yaşandığı noktaya gitti.

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Özdağ hain terör saldırısı üzerinden de ırkçı politikasını sürdürerek AK Parti iktidarını hedef alıp, saldırıyı göçmenlerle ilişkilendirdi.

Özdağ'a PKK yayın organlarından Rudaw muhabiri beklemediği bir soru yöneltti.

Rudaw muhabiri, Zafer Partili Ahmet Taşkaya'nın patlamadan sonra Avukat Jiyan Tosun'u saldırıyı gerçekleştiren fail olarak hedef göstermesini hatırlatarak, "Ahmet Taşkaya hakkında bir şey söyleyecek misiniz?" dedi.

Ümit Özdağ soruya, "Gerekeni arkadaşlar söyledi." diye cevap verdi.

Rudaw muhabiri bu sefer de "Taşkaya'yı partiden ihraç edecek misiniz?" sorusunu yöneltti.

O esnada Ümit Özdağ'ın yanında olan partili, "Efendim, bunlar PKK'nın kanalı Rudaw." ifadesini kullandı.

Yürürken bir anda duran Ümit Özdağ, Rudaw muhabirine dönerek, "Zafer Partisi iktidarında Rudaw TV Türkiye sınırları içine giremeyecek. Bölücü olduğu ve Türkiye'nin parçalanmasına hizmet ettiği için.." dedi.