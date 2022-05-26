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Gündem Ümit Özdağ Ekrem İmamoğlu'na çaktı
Gündem

Ümit Özdağ Ekrem İmamoğlu'na çaktı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun terör örgütü PKK sevici Aynur Doğan'a konser verdirmesine tepki gösterdi. Özdağ, "Anlamakta zorluk çekiyorum. İBB Kültür Dairesi, 'Öcalan için özgürlük' sloganları atan bir şarkıcıyı, 5 şehit verdiğimiz gün sahneye çıkarıyor. 'Muhalefeti eleştirmeyin' diye yazanlar bu sizin içinize siniyor mu?" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-26 18:02:00 -
Ümit Özdağ Ekrem İmamoğlu'na çaktı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Almanya'da terör örgütü PKK elebaşının posteri önünde konser veren Aynur Doğan'ın, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) "Harbiye Açık Hava Konserleri" kapsamında konser verecek olmasına sert tepki gösterdi.

Doğan'ın eski fotoğrafını paylaştı

Özdağ, 28 Mayıs'ta sahne alması planlanan Aynur Doğan'ın, daha önce bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan posterlerinin önünde konser verdiği günden bir fotoğraf paylaştı.

"Anlamakta zorluk çekiyorum"

Özdağ paylaşımına, "Anlamakta zorluk çekiyorum. İBB Kültür Dairesi, Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda 'Öcalan için özgürlük' sloganları atan bir şarkıcıyı, 5 şehit verdiğimiz gün sahneye çıkarıyor. 'Muhalefeti eleştirmeyin' diye yazanlar bu sizin içinize siniyor mu?" ifadelerini yazdı.

İnfiale yok açtı

Terör örgütlerinin kuyruğuna takılan CHP'nin İstanbullulara mega kenti zehir eden Ekrem İmamoğlu idaresinden İBB'nin Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerin şehit olduğu bir dönemde organize edilen Aynur Doğan konseri infiale yok açtı.

Çok sayıda sanatçı, siyasetçi, gazeteci ve vatandaş da yaptıkları paylaşımlarda İmamoğlu'na tepki gösterdi.

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