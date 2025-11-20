Ümit Özdağ baş gösterdi: Öcalan parti kurup başına geçecek!

Zafer Partisi’nin ırkçı Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özdağ, TBMM'de kurulan 'Terörsüz Türkiye' komisyonun bazı toplantılarını kapalı yapmasına tepki göstererek, "Son toplantıda İçişleri Bakanı, Milli savunma Bakanı ve MİT Başkanı komisyona bir sunum yaptı. Yani güncel istihbarat bilgileri, asayiş ve güvenlik bilgileri açıklandı. Devlet sırrı diye halktan saklandı ama kime açıklandı? PKK'nın siyasi temsilcilerine. Arkadaşlar siz aklınızı mı kaçırdınız? Dünyada böyle bir örnek var mı? Artık devletin anahtarını da verin PKK'lılara, kapatın ve gidin" dedi.

"Terör örgütü PKK'nın Zap bölgesinden çekildiği" yönündeki haberleri de eleştiren Özdağ, "PKK kış aylarında Zap bölgesinden çekilir zaten. Gerçekleri dile getirelim. PKK silah bırakmadı. Kendisini gerçek anlamda sonlandırmadı. Bütün örgütsel yapısı varlığını sürdürüyor. PKK'lıların büyük bir bölümü YPG'ye, küçük bir bölümü İran'da PJAK'a katıldı. Bazıları da Kandil'den Talabani bölgesine indiler. Özetle, terör örgütü silahlı varlığını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ ÖCALAN İÇİN ÇIRPINIYOR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, en başından beri Öcalan'ın 'Umut Hakkı' çerçevesinde serbest kalması için 'çırpındığını' söyleyen Ümit Özdağ, şöyle devam etti: "Dün Feti Yıldız, Öcalan'ın umut hakkı ile serbest kalacağını tekrar açıkladı. Serbest kalmakla kalmayacak, yeni bir parti kurarak başına geçecek. İstenilen bu. Devlet Bahçeli 3 arkadaşını alıp, İmralı'ya Öcalan'ı ziyarete gidermiş. Bahçeli'nin bu açıklamasının nedeni komisyonda adaya gitmeme düşüncesinin ağır basmış olmasıdır. Komisyondaki bir çok üye tarihe terörist başının ayağına giden milletvekili olarak geçmek istemiyorlar. Bu milletvekilleri yarın seçimlerde belki 2026 yılında yapılacak seçimlerde sokağa çıktıkları zaman Türk halkından 'Neden İmralı'ya gittin' sorusuna muhatap olacaklarını biliyorlar. Milletvekillerinin İmralı'da Öcalan'ın ayağına gitmesinin çözüm sürecine ne faydası var? Öcalan, devlet yetkilileri ile yaptığı konuşmalarda söylemediği neyi milletvekillerine söyleyecek? Cevap hiçbir şeyi. Peki, neden bu ısrar? Çünkü, TBMM üyelerinin Öcalan'ın ayağına gitmesi, Öcalan'ın Kenya'da yakalanıp getirilmesinin intikamı, Türkiye'nin sembolik mağlubiyeti olarak sunulacak. Biz Zafer Partisi olarak buna itiraz ediyoruz.”

İSRAİL'İN İSTEDİĞİNİ YAPIYORLAR

Öcalan Komisyonu ve yeni Anayasa ile gevşek federatif yapıya doğru Türkiye’nin sürüklendiğini de iddia eden Özdağ “ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, 'İsrail bölgede milli-üniter devlet istemiyor' demişti. Irak ve Suriye'de üniter-milli devletler parçalandı. Türkiye'de de şimdi İsrail'in istekleri doğrultusunda Öcalan'ın kurucu önderlerinden birisi olduğu bir çok uluslu federasyona doğru gidiyoruz. Türk halkı buna razı gelmeyecektir" şeklinde konuştu.